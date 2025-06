Diepe teleurstelling in Farioli: 'Hij ringeloorde alle Ajax-directeuren'

Valentijn Driessen is niet te spreken over de werkwijzen van Alex Kroes en Francesco Farioli. Eerstgenoemde drukt naar verluidt op een zeer harde manier zeven spelers van Ajax naar de uitgang, terwijl de trainer de Amsterdammers waarschijnlijk niks gaat opleveren, iets waar hij zelf ook verantwoordelijk voor is.

De Telegraaf deelde afgelopen zaterdag een bijzonder verhaal over Kroes: de technisch directeur van Ajax zou zevental op onpersoonlijke wijze toegang tot (delen van) de trainingsaccomodatie hebben ontzegd. Volgens de krant zou dit namelijk via Whatsapp gebeurd zijn. Driessen probeert in zijn column de keuze van Kroes te verklaren. "Het is om het zevental te lozen, weg te jagen en de nieuwe trainer John Heitinga met een schone lei te laten beginnen."

Eigenlijk heeft de journalist geen goed woord over voor de acties van Kroes. "Of deze Ajacieden sportief terecht of onterecht moeten vertrekken; het getuigt van slecht werkgeverschap van Ajax als je zo met je personeel omspringt. Meest schrijnende is de manier van communiceren door directeur Alex Kroes. Een aantal bannelingen kregen de mededeling via WhatsApp."

Driessen noemt het 'de lelijke kant van de voetballerij'. Iedereen staat voor zichzelf in deze bedrijfstak. Daarom is het zo hypocriet dat de woorden team en collectief bij iedereen voor in de mond liggen." Dan krijgt de voormalige trainer van Ajax ook een draai om de oren. "Zie Francesco Farioli. Hij bezwoer geen club achter de hand te hebben toen hij om contractontbinding verzocht. In de onderhandelingen ringeloorde de trainer alle gewaarschuwde Ajax-directeuren. Na 1 juli gaat hij miljoenen aan tekengeld incasseren bij FC Porto, terwijl Ajax naar 5 miljoen euro afkoopsom kan fluiten." Als hij voor 1 juli zou tekenen bij de Portugese club, zouden de Amsterdammers nog wat overhouden, maar dat lijkt nu bewust niet te gaan gebeuren.

