‘Nieuwe absolute topclub in de markt voor Taylor’

Nu het seizoen voor eindelijk voorbij is, begint de transferperiode voor de Ajax-middenvelder pas echt. Na eerdere interesse van andere Italiaanse topclubs, weet VoetbalPrimeur te melden dat ook Internazionale in de markt is voor de 23-jarige sterkhouder.

Taylor gold als een van de belangrijkste spelers van Jong Oranje op het Europees kampioenschap Onder 21, dat woensdag vroegtijdig ten einde kwam voor de mannen van Michael Reiziger. Na de verloren halve finale tegen Engeland (2-1) is het lange seizoen voor Taylor en co voorbij.

Het is nog maar de vraag of Taylor na zijn welverdiende vakantie weer terugkeert op het veld bij Ajax. Na een goed seizoen voor de Amsterdammers lijkt er aan interesse geen gebrek voor de geboren Alkmaarder. Zo was er al eerder sprake van interesse uit de Italiaanse top.

Napoli, AC Milan en Juventus werden al genoemd als vervolgstap, maar daar komt Internazionale nu bij. Volgens VP is de club van de nieuwe trainer Cristian Chivu erin geïnteresseerd om de middenvelder binnen te halen. Een concreet voorstel ligt er nog niet.

