'Leverkusen en Ten Hag naderen akkoord over Eredivisie-ster'

De gesprekken tussen Bayer Leverkusen en PSV over de transfer van gaan de goede kant op, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Amerikaan is zelf naar verluidt al rond met de Duitse topclub, die deze zomer Erik ten Hag aanstelde als nieuwe hoofdtrainer.

Tillman maakte in de zomer van 2023 op huurbasis de overstap van Bayern München naar PSV. De Eindhovenaren wisten in die overeenkomst een koopoptie van circa twaalf miljoen euro te bedingen, die ze afgelopen zomer hebben gelicht. In zijn eerste seizoen in Eindhoven was hij goed voor negen doelpunten en veertien assists in veertig wedstrijden. Afgelopen seizoen maakte Tillman, ondanks een langdurige blessure, opnieuw indruk, met twaalf doelpunten en twee assists in de competitie en vijf keer een goal of een beslissende pass in zes Champions League-duels. Door zijn leeftijd (23 jaar) zit er bovendien nog genoeg rek in de creatieveling.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'PSV informeert in Italië naar mogelijke opvolger Tillman'

Daarmee heeft Tillman zich in de kijker gespeeld bij Leverkusen, afgelopen seizoen de nummer twee van de Bundesliga. Die Werkself raakten eerder deze maand sterspeler Florian Wirtz voor een recordbedrag kwijt aan Liverpool en zagen Oranje-international Jeremie Frimpong eveneens voor een fors bedrag overstappen naar de kampioen van Engeland. Leverkusen heeft dus een goedgevuld potje om zich deze zomer te versterken, en hoopte volgens PSV-watcher Rik Elfrink gebruik te kunnen maken van een clausule in het PSV-contract van Tillman.

LEES OOK: Napoli meldt zich officieel voor Noa Lang, Romano onthult vraagprijs PSV én toekomstig salaris

Bij het definitief overnemen van Tillman heeft Bayern München namelijk het recht bedongen om de Amerikaan voor 35 miljoen euro terug te halen, een clausule die deze zomer 'een korte periode' van kracht is. Leverkusen meent daar eveneens van te kunnen profiteren: "PSV wil meer dan 35 miljoen euro van de Duitse topclub, dat meent dat de clausules in het contract van Tillman ook voor andere clubs kunnen gelden. PSV vindt van niet en vraagt daarom meer geld dan het bedrag dat Leverkusen aanvankelijk bood (35 miljoen euro)", schrijft Elfrink. Een akkoord is evenwel niet ver weg meer, schrijft de clubwatcher: "PSV heeft nog geen akkoord gegeven, maar partijen liggen niet enorm ver meer uit elkaar. PSV probeert zoveel mogelijk geld uit de situatie te slepen, waarbij nog niet duidelijk is hoe de kaarten juridisch zijn geschud."

👉 ‘Deze speler gaat gewoon naar PSV komen’🔗

👉 PSV ziet transferwaarde ondanks landstitel dalen: Joey Veerman grootste oorzaak 🔗

👉 'PSV krijgt flinke klap te verwerken: gewenste aanvaller kiest voor andere club'🔗

👉 Bakayoko voorpaginanieuws in Turkije 🔗

👉 PSV heeft keiharde eis voor verhuren Land 🔗