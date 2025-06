PSV heeft keiharde eis voor verhuren Land

Mocht PSV besluiten om deze zomer te verhuren, heeft de club een keiharde eis, zo stelt het Eindhovens Dagblad. De ploeg die Land huurt moet veel op de helft van de tegenstander spelen.

De negentienjarige Land geldt bij PSV als een groot talent. Toch kwam de middenvelder in het afgelopen seizoen nauwelijks aan spelen toe. In totaal kwam hij 144 minuten in actie voor PSV 1, verdeeld over vijf invalbeurten in de Eredivisie, eentje in de KNVB Beker en één hele wedstrijd: het met 3-2 gewonnen Champions League-duel met het Liverpool van Arne Slot. Vaker moest Land genoegen nemen met speelminuten bij Jong PSV, waarvoor hij 21 keer uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hadj Moussa doet bizarre uitspraken na foto met PSV-shirt

Om hem komend seizoen vaker op een hoger niveau te laten spelen, wil PSV Land graag verhuren aan een club in de Eredivisie. Begin juni kwam naar buiten dat FC Volendam in de markt is om de jongeling tijdelijk over te nemen, maar die stap lijkt er niet van te gaan komen. Volgens het ED was de link naar de club uit het vissersdorp ‘voorbarig’, omdat PSV zelf ook wat in de melk te brokkelen heeft wat betreft de volgende stap van Land.

LEES OOK: ‘PSV wil Nederlander uit Serie A terughalen naar Eredivisie’

Doordat Volendam als promovendus normaal gesproken in de onderste regionen van de Eredivisie zal spelen, gaat Het Andere Oranje naar verwachting niet al te veel op de helft van de tegenstander spelen. “Vandaag dat het logischer lijkt om hem aan een ploeg van het kaliber NEC, sc Heerenveen of zelfs Go Ahead Eagles te verhuren, als PSV daadwerkelijk tot een uitleenbeurt over wil gaan”, klinkt het.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV wil Nederlander uit Serie A terughalen naar Eredivisie’🔗

👉 ‘Ten Hag wil PSV’er ophalen in Eindhoven’🔗

👉 PSV neemt na zes jaar afscheid van basiskracht 🔗

👉 PSV-onderhandelingen verlopen moeizaam: 'Vraag en aanbod ver uit elkaar'🔗

👉 ‘Feyenoord doet bod op verdediger die eerder aan PSV werd gelinkt’🔗