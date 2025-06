Hadj Moussa doet bizarre uitspraken na foto met PSV-shirt

maakt zich zondag allesbehalve populair bij de Feyenoord-fans. Eerder op de dag was de Franse Algerijn al gespot in een PSV-shirt, nu heeft hij via Instagram uitspraken gedaan over dit opmerkelijke verhaal.

Via een verhaal van het Instagram-account Mykonos Performance Gym is te zien dat Hadj Moussa met een PSV-shirt op het Griekse eiland aan het trainen is. Een zeer bizarre keuze, waar fans van Feyenoord niet blij mee zijn. Een supporter kreeg reactie van Hadj Moussa, die schreef: "We mogen nu geen vrienden meer hebben? 😂😂😂😂😂😂😂😂 Houd je mond de volgende keer😉" De buitenspeler lijkt daarmee te doelen op een goede band die hij met een speler van PSV onderhoudt.

Volgens Mykonos Performance Gym zou het om het shirt van Ivan Perisic gaan. Dat account ziet er zelf geen problemen in: "Hij toont gewoon respect voor Perisic. Een baller herkent een baller."

Volgens Hadj Moussa is PSV ook geen rivaal voor Feyenoord. "Ik denk dat de rivaal Ajax is en het is maar een shirt. Doe niet zo dom, bro. Ik heb een shirt van een vriend aangetrokken, die ook mijn shirt heeft. Ik zie hier geen probleem in. "

