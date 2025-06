Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller

Feyenoord lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Gaoussou Diarra. Volgens 1908.nl is de Rotterdamse club 'al ruim een maand' persoonlijk akkoord met de buitenspeler van Istanbulspor. Ook een akkoord tussen beide clubs is in zicht, zo wordt er geschetst.

Eerder deze week werd bekend dat Feyenoord zich bij Istanbulspor zou melden met een openingsbod voor Diarra. Dit bod, naar verluidt één miljoen euro exclusief bonussen, zou van tafel zijn geveegd door de Turkse club. Desondanks is een akkoord ophanden. "Het verschil tussen vraag en aanbod niet onoverbrugbaar. Naar verluidt zal een iets hoger vast bedrag, in combinatie met bonussen en een doorverkooppercentage, naar verwachting voldoende zijn om de deal rond te maken", klinkt het.

Diarra wist afgelopen seizoen indruk te maken met zestien doelpunten en drie assists op het tweede niveau van Turkije. De Malinees, die bij Istanbulspor een contract heeft tot medio 2029, brak pas recent door in het profvoetbal, nadat hij enkele jaren terug als student naar Turkije verhuisde. "Feyenoord ziet in hem een interessante versterking voor de korte én lange termijn", aldus 1908.

Toch hoeft Diarra niet direct op een basisplaats te rekenen bij Feyenoord. In eerste instantie beschouwd de Rotterdamse club de 22-jarige buitenspeler, die zowel op de linker- als de rechterflank uit de voeten kan, als een 'rotatiespeler'. Wel is het de bedoeling dat hij zich binnen de selectie van trainer Robin van Persie verder kan ontwikkelen.

