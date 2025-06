Hartman wil contract niet verlengen en heeft laatste Feyenoord-wedstrijd al gespeeld

Het heeft er alle schijn van dat komende zomer vertrekt bij Feyenoord. Voetbal International weet te melden dat de 23-jarige linkervleugelverdediger zijn contract bij de Rotterdammers niet wil verlengen. , die afgelopen seizoen al gehuurd werd van Wolverhampton Wanderers, wordt gezien als de voornaamste kandidaat om Hartman op te volgen.

Bij aanvang van het afgelopen seizoen was Hartman nog herstellende van een kruisbandblessure, die hij eind maart 2024 opliep. De viervoudig Oranje-international maakte op 2 februari van dit jaar zijn rentree in De Klassieker tegen Ajax als invaller. Het niveau van voor de blessure wist de verdediger niet aan te tikken, waardoor hij al gauw weer op de bank terecht kwam.

Hartman speelde weer eens in de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord dit seizoen en was zichtbaar geëmotioneerd toen hij gewisseld werd. Na afloop verklaarde de 23-jarige verdediger: “Het gaat dan wel door je hoofd dat het mogelijk de laatste keer zal zijn.” Het contract van Hartman bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2026 en het lijkt erop dat deze verbintenis niet verlengd gaat worden.

"Hartman heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De linksback wil zijn aflopende contract niet verlengen. Feyenoord wacht op de eerste biedingen", klinkt het in VI. De voorbije weken gingen er al geruchten over de interesse van Bournemouth en Al-Hilal, maar het is niet bekend of deze clubs door gaan pakken.

Bueno moet Hartman opvolgen

Om het vertrek van Hartman op te vangen wil Feyenoord graag langer beschikken over Bueno. "Feyenoord huurde de Spanjaard afgelopen seizoen al van Wolverhampton Wanderers, maar moet volgens ingewijden wel een flinke transfersom betalen wil het Bueno definitief overnemen. Niettemin zou de linksback van Jong Spanje voor Feyenoord een goede investering kunnen zijn", valt er te lezen. Het is niet bekend welke vraagprijs de Premier League-club hanteert voor de 22-jarige linksback.

