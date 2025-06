Opmerkelijk: Hadj Moussa duikt plotseling op in shirt van andere Eredivisie-club

is plotseling opgedoken in het shirt van PSV. De Feyenoord-aanvaller verschijnt in een Instagram Story van Mykonos Performance Gym, waar te zien is dat hij zich alvast voorbereid op het nieuwe seizoen in he Eredivisie.

Hadj Moussa maakte afgelopen zomer voor een transfersom van zo'n 3,5 miljoen euro de overstap van het Belgische Patro Eisden naar Feyenoord. Het half jaar daarvoor had de Algerijnse buitenspeler een meer dan prima indruk achtergelaten bij Vitesse. In zijn eerste seizoen in het shirt van Feyenoord was Hadj Moussa goed voor elf doelpunten en zes assists in 44 wedstrijden.

Momenteel geniet Hadj Moussa van een welverdiende vakantie, maar daarbij houdt hij ook rekening met het nieuwe seizoen. Het Instagram-account Mykonos Performance Gym plaatste een story waarop te zien is dat Hadj Moussa bezig is met een individuele training op het Griekse eiland Mykonos. Het opvallende is wel dat de Feyenoord-speler daarop het uitshirt van Feyenoord draagt. Het is niet bekend hoe de rechtsbuiten aan dit shirt is gekomen.

Anis Hadj Moussa op vakantie 👀 pic.twitter.com/qgFaqqWln2 — ESPN NL (@ESPNnl) June 15, 2025

