'PSV informeert in Italië naar mogelijke opvolger Tillman'

PSV heeft bij Venezia geïnformeerd naar middenvelder Hans Nicolussii Caviglia, zo meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. De 25-jarige Italiaan lijkt in Eindhoven in beeld als mogelijke vervanger van , die wordt gelinkt aan Bayer Leverkusen. Er zijn echter meer kapers op de kust.

Caviglia doorliep de jeugdopleiding van Juventus en werd de voorbije seizoenen meermaals verhuurd door de Oude Dame. Het afgelopen jaar speelde hij op huurbasis bij Venezia, waarvoor hij in 35 Serie A-wedstrijden vier keer scoorde en drie assists leverde. Aan het einde van zijn huurperiode maakte Venezia gebruik van de mogelijkheid om Caviglia definitief over te nemen voor een bedrag van zo'n 3,5 miljoen euro. De middenvelder lijkt echter niet daadwerkelijk mee te gaan naar de Serie B, aangezien meerdere clubs op het hoogste niveau zich voor hem gemeld zouden hebben.

Volgens Di Marzio hebben behalve PSV namelijk ook Villarreal en Bologna bij Venezia naar Caviglia geïnformeerd. Laatstgenoemde club lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om de middenvelder over te nemen: "De interesse van Bologna is de laatste dagen het levendigst en het meest vastberaden", schrijft de transferjournalist op zijn blog. Caviglia staat bij Venezia onder contract tot medio 2029. Hoeveel hij moet opbrengen is niet bekend, maar de middenvelder vertegenwoordigt volgens de data van FootballTransfers een Expected Transfer Value (ETV) van 9,1 miljoen euro.

Landskampioen PSV presenteerde tot op heden één aanwinst voor komend seizoen. Doelman Nick Olij komt over van Sparta Rotterdam en lijkt met een tweede keeper (de naam Daniel Peretz van Bayern München valt veelvuldig) gaan strijden om de opvolging van de transfervrij vertrokken Walter Benítez. De Eindhovenaren verlengden eerder deze week het contract van middenvelder Guus Til en lijken eveneens beet te hebben bij Ivan Perisic.

