'PSV-uitblinker Perisic hakt knoop door over toekomst en tekent tweejarig contract'

heeft de knoop over zijn toekomst doorgehakt, zo meldt transfergoeroe Fabrizio Romano. De Kroatische routinier werd de voorbije periode onder meer gelinkt aan FC Barcelona, maar heeft volgens de Italiaanse journalist besloten PSV trouw te blijven.

PSV verraste in september 2024 door de toen 35-jarige Perisic transfervrij naar Eindhoven te halen. De aanvaller ontpopte zich razendsnel tot een zeer gewaardeerde kracht in het elftal van trainer Peter Bosz, waarbij zijn leeftijd hem nauwelijks leek te deren. Uiteindelijk speelde Perisic in alle competities 39 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en elf assists. In meest recente interlandperiode was hij in de WK-kwalificatieduels met Gibraltar (0-7 winst) en Tsjechië (5-1 winst) bovendien telkens goed voor een doelpunt namens Kroatië.

Perisic tekende afgelopen zomer een eenjarig contract in Eindhoven. Dat de landskampioen dolgraag langer door wil met de routinier is al langere tijd duidelijk. Perisic leek voor te sorteren op een langer verblijf in Einhoven toen hij een contractvoorstel van Olympique Marseille naast zich neerlegde. Enkel interesse van een 'absolute Europese topclub' als FC Barcelona of Real Madrid zou een contractverlenging van Perisic bij PSV nog in de weg kunnen zitten, zo klonk het begin juni in het Eindhovens Dagblad. Dat scenario leek echter een stuk realistischer te worden toen Barça, getraind door Perisic' voormalige Bayern München-trainer Hansi Flick, daadwerkelijk interesse in de Kroaat toonde.

De afgelopen weken bleef het echter stil rond Perisic en de Catalaanse grootmacht. PSV-watcher Rik Elfrink meldde eerder deze donderdag nog dat PSV de voorbije week nog altijd in gesprek was met het management van Perisic, 'waarbij wat voorwaarden op en neer zijn gegaan'. "Het was toen óf Barcelona óf PSV. De Spaanse storm lijkt wat geluwd. Contract voor twee jaar ligt klaar, als hij wil tekenen", schreef de clubwatcher op X. Dat gaat Perisic dus daadwerkelijk doen, zo meldt Romano zojuist. "De Kroatische buitenspeler heeft ingestemd met de voorwaarden voor een tweejarig contract, de laatste details moeten nog opgehelderd worden", weet de Italiaan, die ook meldt dat de interesse van Barcelona niet verder doorzette omdat die club vol voor de komst van Spaans international Nico Williams (Athletic Club) gaat.

🚨❤️🤍 EXCL: Ivan Perisić, on the verge of signing new deal at PSV Eindhoven!



The Croatian winger has accepted the conditions for new two-year deal, final small details to be clarified then sealed.



Barça inquired about Perisić but their focus is on Nico. Perisić, set to stay. pic.twitter.com/MAR2HzgCVO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025

