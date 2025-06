PSV overweegt komst Championship speler van het jaar

PSV heeft belangstelling voor van Sheffield United, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De middenvelder werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot speler van het jaar in de Championship. Sheffield wil een bedrag van acht tot twaalf miljoen euro voor Hamer.

Bij Sheffield heeft Hamer nog een contract tot medio 2027. Toch is de middenvelder volgens Rik Elfrink recent aangeboden in het Philips Stadion. PSV is zijn komst inmiddels aan het overwegen en vindt hem zeker een interessante speler. Engelse bronnen zouden hebben gemeld dat er bij PSV zeker enthousiasme bestaat over de mogelijkheid Hamer vast te leggen. Wel zijn er twijfels of er nog transferwaarde kan worden behouden of gecreëerd voor de 28-jarige middenvelder.

Overigens is PSV niet de enige gegadigde voor de komst van Hamer, maar de speler zelf zou zich graag eens op topniveau in Nederland laten zien. In zijn tijd bij Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep, kwam hij slechts tot twee optredens in de hoofdmacht. In Engeland heeft hij zich inmiddels tot zeer betrouwbare en fitte speler ontwikkeld.

Hamer was dus jarenlang actief in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem na een verhuurperiode van een seizoen bij FC Dordrecht verkocht aan PEC Zwolle. Bij de Zwollenaren maakte Hamer indruk, wat hem op een transfer naar Coventry City kwam te staan. Die club verruilde hij in de zomer van 2023 voor Sheffield United, waarmee hij afgelopen seizoen dicht bij promotie naar de Premier League was. In de finale van de play-offs was Sunderland echter te sterk. Hamer kroonde zich wel tot speler van het jaar in de Championship.

