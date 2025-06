‘PSV wil voormalig AZ-sterkhouder binnenhalen’

PSV heeft interesse om terug te halen naar de Eredivisie, als opvolger van . Dat schrijft de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio op zijn website. Karlsson heeft nog een contract tot 2028.

Karlsson speelde tussen 2020 en 2023 voor AZ, dat hem overnam van Elfsborg. De Zweed kwam 124 keer in actie voor de Alkmaarders en maakte vanaf de linkerflank 46 doelpunten en gaf 33 assists. Na drie jaar verkocht AZ hem voor zo’n elf miljoen euro aan Bologna.

In de Serie A loopt het voor Karlsson tot nu toe een stuk minder gesmeerd dan in de Eredivisie. In zijn eerste seizoen kwam de 26-jarige buitenspeler tot slechts zeven optredens, het tweede en laatste jaar kwam hij tot de winter tot dezelfde cijfers. Reden genoeg voor een uitleenbeurt aan Lecce. Sinds januari heeft Karlsson 13 keer gespeeld voor de club uit de hak van de laars en trof hij eenmaal het doel.

Een weinig imposante periode in Italië dus, maar volgens Di Marzio ziet PSV in de Zweeds international toch een potentiële vervanger voor Lang, die hard onderweg is naar Napoli. Karlsson heeft nog drie jaar op zijn contract, dus er zal wel een transfersom op tafel moeten komen. PSV krijgt concurrentie van Genoa, dat al direct op zoek is naar een vleugelspeler, terwijl de Eindhovenaren moeten wachten op de verkoop van Lang, aldus de journalist.

