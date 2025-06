'PSV en Napoli ontmoeten elkaar over Lang, hoogte transfersom genoemd'

De transfer van laat waarschijnlijk niet heel lang meer op zich wachten. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat Napoli en PSV elkaar woensdag ontmoet hebben om de transfer te bespreken. Naar verluidt wil Napoli 25 miljoen plus 5 miljoen aan bonussen op tafel leggen.

De geruchten over Lang en Napoli houden al langere tijd de gemoedere bezig. Ondanks dat had tot woensdag nog niemand van de Italiaanse club contact gelegd met de Eindhovenaren. Nu is dat anders, als we Romano mogen geloven. De beide clubs hebben woensdag overlegd over de linksbuiten, die vorig seizoen elf keer scoorde en tien assists gaf in 29 Eredivisieduels.

Lang is persoonlijk al rond met I Partenopei en aan de wensen van PSV lijkt te worden voldaan, waardoor deze transfer snel in kannen en kruiken kan zijn. Het precieze bod wordt nog besproken, maar naar verluidt wil Napoli 25 miljoen direct betalen, met vijf miljoen aan eventuele bonussen. Er is nog geen definitief akkoord, weet ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad, maar de seinen staan op groen.

LEES OOK: PSV wil Feyenoord-beul naar Nederland halen

Aangezien PSV zo'n dertig miljoen voor de excentrieke buitenspeler wil ontvangen, lijkt de transfer snel rond te gaan komen. Met het naderende vertrek van Noah Okafor heeft de Serie A-kampioen van afgelopen seizoen eigenlijk geen echte linksbuiten meer in de selectie, al kan oud-Ajacied David Neres daar wel spelen. Antonio Conte ziet in Lang de creatieveling die de linkerflank moet gaan bestrijken.

🚨🔵 Napoli had direct meeting with PSV Eindhoven today for Noa Lang deal with official proposal still being discussed.



€25m initial fee plus €5m add-ons on the table.



Noa Lang has already accepted Napoli project with personal terms agreed. pic.twitter.com/FiDp9ciN9g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025

Vanuit Italië berichten dat Napoli met 30 miljoen (25 + 5) op de proppen wil komen voor Noa Lang (via @FabrizioRomano). Zoals bekend wil PSV niet te veel gedoe met betalingstermijnen en bedragen die pas over vele jaren binnenkomen.

Vanuit PSV nog geen definitief akkoord gemeld. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 25, 2025

