PSV wil Feyenoord-beul naar Nederland halen

PSV wil zich deze zomer versterken met , zo melden bronnen aan ESPN. De Italiaan van Galatasaray was afgelopen halfjaar op huurbasis actief bij Fiorentina. In Nederland kennen we Zaniolo vooral van zijn treffer in de Conference League-finale tussen AS Roma en Feyenoord (1-0).

Nu er hard wordt getrokken aan Malik Tillman, is PSV naarstig op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Daarvoor zijn de Eindhovenaren volgens ESPN uitgekomen bij Zaniolo. De middenvelder heeft momenteel nog een contract tot medio 2027 bij Galatasaray, dat hem afgelopen seizoenshelft had verhuurd aan Fiorentina. PSV voerde al gesprekken met zijn entourage.

Zaniolo zou zelf open staan voor een transfer naar de Nederlandse top, maar er zijn meer kapers op de kust. Volgens de betaalzender heeft de Italiaan namelijk meerdere aanbiedingen op zak, waaronder van clubs uit de Bundesliga. Om welke clubs het precies gaat, is niet duidelijk.

Het hoogtepunt in de loopbaan van Zaniolo is de Conference League-finale van 2022. In de wedstrijd tegen Feyenoord was de middenvelder goed voor de enige treffer, waardoor de Rotterdammers teleurgesteld afdropen. Gedurende zijn loopbaan was de 25-jarige Italiaan wel al bij de nodige incidenten betrokken. Zo stond hij vorige maand onder invloed van alcohol zonder toestemming in de kleedkamer van een beloftenelftal van Roma. Daarbij zou hij in de kleedkamer hebben geürineerd, spelers hebben geprovoceerd en twee spelers hebben aangevallen. Daar bood hij later zijn excuses voor aan, maar hij ontkende geweld te hebben gebruikt.

