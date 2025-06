Transferjournalist onthult nieuwe gegadigden voor PSV-spits Ricardo Pepi

staat niet alleen in de belangstelling van Fulham, maar ook Juventus en Real Betis hebben de aanvaller op de korrel. Naar verluidt overwegen alle drie de clubs om zich in Eindhoven te melden met een bod voor de PSV-aanvaller.

Pepi maakte in de zomer van 2023 voor elf miljoen euro de overstap naar PSV, nadat hij het jaar daarvoor een prima indruk maakte bij FC Groningen, dat hem huurde van FC Augsburg. Pepi werd de stand-in van Luuk de Jong en kwam tijdens zijn eerste seizoen tot negen doelpunten, waaronder een hele belangrijke in de uitwedstrijd tegen Sevilla in de Champions League.

Afgelopen seizoen drukte Pepi wat meer zijn stempel bij PSV. In de Eredivisie was de Amerikaans international goed voor elf doelpunten en twee assists in achttien wedstrijden. Na de winterstop liep hij echter een zware knieblessure op, waardoor het seizoen voor hem ten einde kwam. Ondanks zijn blessure is er dus voldoende interesse van andere clubs.

Afgelopen woensdag wist transferexpert Fabrizio Romano al te melden dat Fulham een poging gaat ondernemen voor Pepi. The Cottagers hebben de Amerikaanse spits op de shortlist en overwegen om een bod uit te brengen. Romano wist ook al te melden dat er clubs uit Italië en Spanje interesse zouden hebben in Pepi.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur gaat het om Juventus en Real Betis. Daarnaast zijn er nog enkele andere clubs uit de Serie A en LaLiga die Pepi in de gaten houden. De Amerikaans international verlengde recentelijk nog zijn contract bij PSV tot medio 20230. Geïnteresseerde clubs zullen daarbij diep in de buidel moeten tasten. Clubwatcher Rik Elfrink schetste eerder deze week dat biedingen van 25 tot 30 miljoen euro niet genoeg zullen zijn.

