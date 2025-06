‘PSV eist duidelijkheid van Perisic en legt harde deadline op’

heeft een deadline gekregen van PSV voor het tekenen van een nieuw contract, zo weet Mundo Deportivo. De Kroaat moet voor 30 juni ingaan op het contractvoorstel. Perisic geniet momenteel ook interesse van FC Barcelona.

Perisic tekende afgelopen zomer een contract voor een seizoen bij PSV. In Eindhoven was hij essentieel in het binnenhalen van de tweede landstitel op rij. Het is dan ook niet vreemd dat Peter Bosz graag met de buitenspeler verder wil. PSV heeft Perisic daarom een contractvoorstel voor twee seizoenen gedaan, maar daar is hij nog niet op ingegaan.

Dat heeft alles te maken met de concurrentie voor de Eindhovenaren. Bij Barcelona zien ze Perisic namelijk als een goedkope optie om als ervaren speler te fungeren waar trainer Hansi Flick op kan vertrouwen. Tot dusver hebben de Catalanen Perisic nog geen aanbieding gedaan, dus wil hij nog even afwachten of dat er nog van gaat komen.

Deadline van PSV

Bij PSV zijn ze het wachten op Perisic echter wel een beetje zat. De landskampioen begint op 30 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en wil graag vóór die dag duidelijkheid over de beschikbaarheid van de Kroaat. Daarmee heeft Perisic dus nog ruim anderhalve week de tijd om een beslissing te nemen over zijn toekomst in Eindhoven.

