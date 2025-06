PSV door het slijk gehaald na felicitatie aan Noa Lang

viert deze dinsdag zijn 26ste verjaardag en dat was voor PSV reden om hem via social media op een unieke manier te feliciteren. De Eindhovenaren deden dat met een speciaal gemaakt kunstwerk van Guy Verbeek. Dat afbeelding kon echter op weinig goedkeuring van de PSV-fans rekenen.

Lang had afgelopen seizoen met elf doelpunten en tien assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap van PSV. Een felicitatie voor zijn verjaardag op social media is dan ook zeker op zijn plaats voor de excentrieke buitenspeler. "Maak er vandaag een mooi feestje van, Noa", plaatst PSV op X met daarbij een emoji van twee handen die een hart uitbeelden. Ook deelt PSV daarbij een kunstwerk voor Lang.

Deze lijkt echter in de verste verte niet op de PSV-aanvaller. Dat is ook in de reacties opgevallen. "Als jullie me hadden verteld dat dit Memphis was, had ik het ook geloofd", reageert een supporter van de landskampioen. "Gefeliciteerd, CJ Egan-Riley", plaatst een ander. Egan-Riley speelde in het seizoen 2023-2024 een half jaar op huurbasis voor PSV.

Naast Memphis Depay en Egan-Riley komen ook de namen van Isaac Babadi, Steven Bergwijn en Fredrik Oppegrrd voorbij in de reacties. "Beetje het niveau van het borstbeeld van Cristiano Ronaldo", klinkt het ook nog op het sociale medium. Lang zelf lijkt het gebaar van PSV wel te kunnen waarderen, de aanvaller herplaatste de post via zijn eigen Instagram-account.

