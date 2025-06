‘Franse topclub in de markt voor Bakayoko’

Er is aan interesse geen gebrek voor . PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat ook Olympique Marseille belangstelling heeft voor de rechtsbuiten en zou zo'n 15 tot 18 miljoen euro willen betalen.

Bakayoko beschikt in Eindhoven over een contract dat nog maar één seizoen doorloopt. Aangezien de regerend landskampioen er geen behoefte aan heeft om de Belgisch international dan gratis de deur uit te zien lopen, ligt het in de lijn der verwachting dat hij deze zomer verkocht zal worden.

LEES OOK: 'Tillman bereikt persoonlijk akkoord en is op weg naar de uitgang bij PSV'

Verschillende clubs uit de Europese (sub)top werden de afgelopen weken al met de Belgische vleugelaanvaller in verband gebracht. Duitse interesse zou zijn gekomen vanuit RB Leipzig en het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag. Ook Bournemouth en Fenerbahce werden aan de 22-jarige Belg gelinkt.

Aan dat rijtje kan nu ook Olympique Marseille worden toegevoegd. Elfrink schrijft op X dat Bakayoko ‘in de belangstelling staat’ van de nummer twee van de Franse Ligue 1. Dat is opvallend, want ook Ivan Perisic, de concurrent van Bakayoko op de rechterflank van PSV van het afgelopen jaar werd aan de oud Champions League-winnaar gelinkt. De club uit Zuid-Frankrijk zou zo'n 15 tot 18 miljoen euro overhebben voor Bakayoko.

Johan Bakayoko staat inmiddels ook in de belangstelling van Olympique Marseille. De PSV'er heeft over interesse niet te klagen. Straks wat meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 24, 2025

