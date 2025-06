'Tillman bereikt persoonlijk akkoord en is op weg naar de uitgang bij PSV'

lijkt serieus op weg naar de uitgang bij PSV. Volgens het Duitse Kicker heeft Bayer Leverkusen namelijk een persoonlijk akkoord bereikt met de Amerikaans international. Nu wacht de volgende uitdaging voor de Duitse club: een akkoord bereiken met PSV. Dat gaat nog een hele uitdaging worden aangezien zowel de Eindhovenaren als Bayer Leverkusen een clausule in het contract van Tillman anders interpreteren.

Tillman maakte in de zomer van 2023 op huurbasis de overstap van Bayern München naar PSV. De Eindhovenaren wisten in die overeenkomst een koopoptie van circa twaalf miljoen euro te bedingen, die ze afgelopen zomer hebben gelicht. In zijn eerste seizoen in Eindhoven was hij goed voor negen doelpunten en veertien assists in veertig wedstrijden. Afgelopen seizoen maakte Tillman, ondanks een langdurige blessure, opnieuw indruk, met twaalf doelpunten en twee assists in de competitie en vijf keer een goal of een beslissende pass in zes Champions League-duels. Door zijn leeftijd (23 jaar) zit er bovendien nog genoeg rek in de creatieveling.

PSV lijkt dan ook serieus rekening te moeten houden met een vertrek van zijn smaakmaker. Afgelopen maandag maakten diverse media bekend dat het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag in de Amerikaan de beoogde opvolger van Florian Wirtz ziet. De Duits international verkaste onlangs voor een gigantische transfersom van bijna 140 miljoen euro naar het Liverpool van Arne Slot.

Volgens het Duitse Kicker heeft Die Werkself inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Tillman. Specifieke details over dat akkoord wil de Duitse krant echter niet naar buiten brengen. De Duitse topclub heeft daarmee een eerste stap om Tillman in te lijven gezet, maar zal nu nog tot een akkoord met PSV moeten komen.

En daar zit de crux, want dat kan nog wel eens een hels karwei worden aangezien er momenteel een verschil van inzicht is. In Eindhoven heeft Tillman een contract tot medio 2028. In dit contract staat dat Bayern München een terugkoopoptie van 35 miljoen euro heeft. Eerder werd gedacht dat Der Rekordmeister de Amerikaan alleen in de zomer van 2026 kon overnemen voor dat bedrag. Nu zou dat in een specifiek scenario of bepaalde periode toch ook al kunnen.

Bayer Leverkusen wil ook aanspraak maken op clausule

Voetbal International schreef eerder deze dinsdag dat het Bayer Leverkusen van Ten Hag ook denkt recht te hebben op het lichten van die clausule. "Ingewikkeld wordt het pas echt omdat Bayer Leverkusen en het kamp Tillman denken dat het bedrag van 35 miljoen euro vanaf een bepaalde datum ook voor hen geldt", klinkt het. PSV weerspreekt deze berichtgeving echter. Ook in Duitsland is de huidige ontwikkeling opgevallen. "Gaat alles nu heel snel of komt het zelfs tot een juridisch geschil?", aldus Kicker.

Bayer Leverkusen meldt zich bij PSV

De transfer van Tillman kan nog wel eens snel in een stroomversnelling komen. Volgens Tim Reedijk van VI heeft Bayer Leverkusen zich inmiddels gemeld bij PSV voor de diensten van de Amerikaanse middenvelder. Het medium verwacht dan ook dat het gesteggel over de clausule in het contract van Tillman 'onverminderd' door zal gaan.