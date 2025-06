Eindhovens Dagblad komt met opvallend tegengeluid inzake Noa Lang

PSV hoorde nog niets van Napoli inzake . Dat stelt Rik Elfrink van Eindhovens Dagblad. Daarmee spreekt de clubwatcher eerdere berichtgeving van Gianluca Di Marzio, dat Napoli 'binnen enkele uren' weer contact opneemt met PSV, tegen.

Lang kwam in de zomer van 2023 naar PSV en kon in zijn eerste seizoen nauwelijks zijn stempel drukken door hardnekkige blessures. Afgelopen seizoen kon de excentrieke linksbuiten dan wel zijn waarde voor PSV bewijzen. Met veertien doelpunten en twaalf assists had de Oranje-international een zeer belangrijke bijdrage aan het prolongeren van de titel van PSV.

Door zijn goede prestaties wordt Lang al langere tijd in verband gebracht met een transfer naar Napoli. De buitenspeler was afgelopen winter al in de buurt van een transfer naar de Zuid-Italianen, maar toen stak PSV daar een stokje voor. Deze zomer was Lang ook in beeld bij Olympique Marseille, maar de keuze lijkt te zijn gevallen op een stap naar Napoli.

Di Marzio wist eerder vandaag te melden dat Lang en Napoli al een persoonlijk akkoord hebben bereikt en dat het de verwachting was dat Napoli zich ‘binnen enkele uren’ weer bij PSV gaat melden in een poging tot een akkoord te komen. Het Eindhovens Dagblad stelt echter dat Napoli nog niet concreet is.

"Er ligt op dit moment nog geen enkel bod van Napoli bij PSV. Er heeft zelfs nog niemand van die club gebeld. Wel zijn er ontwikkelingen rondom Lang in Italië en speelt er zeker het nodige", schrijft Elfrink op X. Het is niet bekend wanneer I Partenopei zich officieel zullen gaan melden bij PSV voor de excentrieke buitenspeler.

PSV geeft zaakwaarnemer richtprijs mee

Het lijkt er in ieder geval wel op dat het snel tot een transfer gaat komen. Voorafgaand aan de interlandperiode liet Elfrink al weten dat een en ander na de interlands in een stroomverlenging zouden komen. PSV verlangt naar verluidt zo'n dertig miljoen euro voor de buitenspeler. Dat is dan ook de richtprijs die de club heeft meegegeven aan zaakwaarnemer Ali Dursun. Di Marzio stelt echter dat met de transfer een som van zo'n 28 miljoen euro gemoeid zal zijn.

