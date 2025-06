‘Lang persoonlijk rond met Napoli, transfersom lijkt bekend’

heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Napoli, zo weet transferjournalist Gianluca Di Marzio. Naar verwachting gaat de Italiaanse kampioen ‘binnen enkele uren’ weer contact opnemen met PSV om ook daarmee tot een akkoord te komen. Di Marzio schrijft dat er bij een akkoord sprake zal zijn van een transfersom van zo’n 28 miljoen euro.

Lang wordt al lange tijd in verband gebracht met een transfer naar Napoli. De buitenspeler was afgelopen winter al in de buurt van een transfer naar de Zuid-Italianen, maar toen stak PSV daar een stokje voor. Deze zomer was Lang ook in beeld bij Olympique Marseille, maar de keuze lijkt te zijn gevallen op een stap naar Napoli.

Volgens Di Marzio hebben Lang en de Scudetto-winnaar inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt over de transfer. Volgens Nicolò Schira ligt er een contract voor vijf seizoenen met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro voor de aanvaller klaar in het Stadio Diego Armando Maradona. De verwachting is dat Napoli zich ‘binnen enkele uren’ weer bij PSV gaat melden in een poging tot een akkoord te komen. Di Marzio schrijft dat Napoli voor woensdag de komst van een buitenspeler wil afronden en dat Lang hier een goede optie voor is.

In dat geval zal er wel eerst een akkoord moeten worden gesloten. Mocht dat er komen, zal er volgens Di Marzio een bedrag van zo’n 28 miljoen euro met de transfer gemoeid zijn. Rik Elfrink voegt daaraan toe dat voor PSV niet alleen de prijs, maar ook de voorwaarden van belang zijn, wat ‘een stuk ingewikkelder’ is. Daarbij zou het bijvoorbeeld gaan over betalingstermijnen, bonussen, kosten en afdrachten aan derden.

#Calciomercato | Il #Napoli avanza per #NoaLang: c'è l'accordo con il giocatore — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 24, 2025 Over PSV en Lang: PSV knokt voor een goed bedrag en goede voorwaarden. Dat is een stuk ingewikkelder dan 'het moet 30 miljoen zijn'.

Het gaat bij een transfer vrijwel altijd om betalingstermijnen, bonussen, kosten en afdrachten aan derden. Een volledig akkoord daarover kost tijd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 24, 2025

