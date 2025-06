'Clausuleblunder: Tillman lijkt PSV stukken minder te gaan opleveren dan gehoopt'

De kans wordt steeds groter dat PSV komend seizoen zonder zal aanvangen, weet Rik Elfrink van het Algemeen Dagblad. Niet alleen omdat Bayer Leverkusen de transfer wil doordrukken, maar ook omdat er een clausule mogelijk door de clubleiding van PSV over het hoofd is gezien.

De club van Erik ten Hag heeft zich gemeld bij de zaakwaarnemers van Tillman en bereidt naar verluidt een bod voor. PSV leek deze zomer niet gebonden aan enige beperkingen en droomde al van 'Cody Gakpo-achtige bedragen', de linksbuiten die in 2023 voor zo'n vijftig miljoen overstapte naar Liverpool. Dat lijkt nu echter bemoeilijkt te worden.

Volgens 'doorgaans betrouwbare Duitse bronnen' zit er namelijk een addertje onder het gras. "Bayern kan hem (Tillman, red.) volgens deze informatie tijdens een hele korte periode voor 35 miljoen terugkopen", schrijft Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Daar zit hem de kneep: andere clubs en het management van Tillman menen daar rechten aan te kunnen ontlenen."

Eerder werd gedacht dat Bayern Tillman alleen in de zomer van 2026 kon overnemen voor dat bedrag. Nu zou dat in een specifiek scenario of bepaalde periode toch ook al kunnen. Het bod van Leverkusen zou er dan niet zo toe doen, dat ligt waarschijnlijk rond de 35 miljoen euro. Elfrink verwacht dat PSV dat afwijst en meer wil, maar dan zou Bayern dus eventueel toe kunnen slaan. In dat geval worden bedragen als vijftig miljoen niet gehaald.

