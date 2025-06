Dit bedrag wil PSV deze zomer voor Malik Tillman vangen

Er is voldoende interesse voor PSV-speler deze zomer. Zo wordt ook het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag in verband gebracht met de Amerikaan. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet welke prijs PSV wil vangen voor Tillman.

De aanvallende middenvelder maakte afgelopen seizoen indruk, met twaalf doelpunten en twee assists in de competitie en vijf keer een goal of een beslissende pass in zes Champions League-duels. Door zijn leeftijd (23 jaar) zit er bovendien nog genoeg rek in de creatieveling. Bayern München, de vorige club van Tillman, heeft nog een terugkoopoptie van 35 miljoen, maar die kan pas in de zomer van 2026 gebruikt worden.

Artikel gaat verder onder video

PSV zou deze zomer dan ook een hoger bedrag kunnen en willen vragen voor een van zijn sterspelers. Volgens Elfrink wil de kampioen van Nederland met hem de Champions League in, maar zou het Tillman ook wel willen laten gaan voor een 'Cody Gakpo-achtig bedrag'. De linksbuiten vertrok in 2023 naar Liverpool voor zo'n vijftig miljoen euro. "PSV gaat de huid duur verkopen", valt er te lezen in het Eindhovens Dagblad.

LEES OOK: Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: PSV zwaait sterkhouder uit

Leverkusen is dus zeer gecharmeerd van Tillman, die ook interesse geniet uit Engeland. Mocht een van de geïnteresseerde clubs overgaan tot een bod, mag Bayern München de speler voor dat bedrag ook overnemen. Dat is afgesproken tijdens de contractonderhandelingen afgelopen zomer. Terugkeren bij Bayern is overigens de grote droom van Tillman, dus mogelijk dat de Amerikaan ook wel op een terugkeer zal aansturen.

