Bakayoko voorpaginanieuws in Turkije

prijkt zondag groot op de voorpagina van de Turkse sportkrant Fanatik. De aanvaller van PSV geniet volgens de krant interesse van Fenerbahçe. De Nederlandse kampioen zou een vraagprijs van 25 miljoen euro hanteren.

Bakayoko beschikt in Eindhoven over een contract dat nog maar één seizoen doorloopt. Aangezien de regerend landskampioen er geen behoefte aan heeft om de Belgisch international dan gratis de deur uit te zien lopen, ligt het in de lijn der verwachting dat hij deze zomer verkocht zal worden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV wil speler 'gewoon heel graag hebben', maar stuit op veeleisende Eredivisieclub

De afgelopen weken werd de buitenspeler met Bournemouth, Bayer Leverkusen en RB Leipzig in verband gebracht. Daar kan volgens Fanatik, dat Bakayoko zondag groot op de voorpagina heeft staan, met Fenerbahçe nog een geïnteresseerde ploeg aan toe worden gevoegd. De Turkse topclub zou momenteel met de zaakwaarnemers van de Belg bezig zijn een transfer te regelen.

LEES OOK: Van Bommel krijgt bijzondere beoordeling: 'Lijkt steeds meer op zijn vader, hij wordt een ratje'

Mocht Bakayoko oren hebben naar een transfer naar Turkije, zal Fenerbahçe een bedrag van zo’n 25 miljoen euro voor hem moeten betalen. Eerder werd ook al melding gemaakt van een verwachte transfersom tussen de 20 en 25 miljoen euro. Overigens vertegenwoordigt de aanvaller op dit moment een Estimated Transfer Value van 39,1 miljoen euro.

Günün Spor Manşetleri | 22 Haziran 2025



🦁 Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı!



💣 Fenerbahçe, PSV’li Bakayoko için atağa kalktı – 25M€ isteniyor.



⚫⚪ Beşiktaş’ta hedef DOLBERG!



🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu Inter’in “lideri” ilan edildi.



🔴🔵 Trabzonspor,… pic.twitter.com/0cV3bQyZvn — Futbol Senfoni (@futbolsenfoni) June 22, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘Deze speler gaat gewoon naar PSV komen’🔗

👉 PSV ziet transferwaarde ondanks landstitel dalen: Joey Veerman grootste oorzaak 🔗

👉 'PSV krijgt flinke klap te verwerken: gewenste aanvaller kiest voor andere club'🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗

👉 PSV heeft keiharde eis voor verhuren Land 🔗