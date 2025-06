PSV wil speler 'gewoon heel graag hebben', maar stuit op veeleisende Eredivisieclub

PSV is zeer gecharmeerd van Marvin Young (19), maar een transfer van Sparta Rotterdam naar Eindhoven zit er voorlopig nog niet in. De club van Maurice Steijn vraagt momenteel te veel voor het talent.

Young is sinds dit seizoen een vaste waarde voor Sparta en speelt overtuigend. Als centrale verdediger maakt hij indruk, al wil PSV hem voor de rechtsachterpositie halen, om het vertrek van Richard Ledezma op te vangen. "De verdediging moet versterkt worden", vertelt Rik Elfrink in de AD Voetbalpodcast. "Met Young denkt PSV een speler aan te trekken die op de lange termijn ook centraal kan spelen."

De Eindhovenaren kochten al Nick Olij van Sparta en hopen dus nu opnieuw bij dezelfde club te shoppen. Door het vertrek van Olivier Boscagli zit PSV overigens ook niet ruim in de centrale verdedigers. Enkel Ryan Flamingo, Adamo Nagalo en eventueel Jerdy Schouten kunnen daar spelen. De multifunctionele Young zou daarmee een goede zet kunnen zijn.

LEES OOK: ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'

"PSV wil 3,5 tot 4 miljoen voor Young betalen", weet Elfrink. "Sparta zit echter iets hoger in de boom dan men had verwacht." Dat standpunt kan de journalist van het Eindhovens Dagblad wel verklaren. "Als je vroeg in de markt iemand wil hebben, moet je doorgaans iets meer betalen. Het is aan PSV om daar een beslissing over te nemen."

