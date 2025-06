'PSV bereikt persoonlijk akkoord, maar stuit op té hoge vraagprijs'

PSV heeft een persoonlijk akkoord bereikt met doelman , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De vraagprijs die Bayern München voor de 24-jarige Israëliër hanteert is de Eindhovenaren voorlopig echter te gortig.

PSV neemt deze zomer afscheid van Walter Benítez, de eerste doelman van de afgelopen drie seizoenen verlaat de club transfervrij. Ook zijn vaste stand-in Joël Drommel mag vertrekken uit Eindhoven, waardoor de landskampioen deze zomer inzet op de komst van twee nieuwe keepers. De eerste, Nick Olij, werd vorige week al gepresenteerd. Peretz moet de tweede nieuwe PSV-keeper van deze zomer worden, zo was al langere tijd duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: RB Leipzig mengt zich in strijd om PSV'er: 'Deal van 20 tot 25 miljoen euro'

Met de Peretz zelf heeft PSV dus inmiddels een akkoord bereikt, zo meldt Elfrink. De onderhandelingen met zijn werkgever, Bayern München, verlopen echter een stuk minder voorspoeding. "Bayern München kan en wil vooralsnog niet meewerken. De Duitse topclub vraagt in de ogen van PSV te veel geld voor de goalie. Daarom is een transfer nog geen feit en is de keeper gewoon mee naar de Verenigde Staten, waar Bayern het WK voor clubs afwerkt", legt Elfrink uit.

LEES OOK: PSV seint journalisten na berichtgeving uit Israël meteen in

Het feit dat de Duitse kampioen op het toernooi in de Verenigde Staten om een astronomische prijzenpot speelt, maakt dat Bayern niet geneigd zal zijn om reservekeeper Peretz nog vóór het einde van het toernooi naar Nederland te laten afreizen, legt Elfrink uit. De eindstrijd van het club-WK vindt pas plaats op 13 juli, dus dat betekent dat PSV behoorlijk wat geduld moet uitoefenen als de Duitsers ver komen in het toernooi.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV wil Nederlander uit Serie A terughalen naar Eredivisie’🔗

👉 ‘Ten Hag wil PSV’er ophalen in Eindhoven’🔗

👉 PSV neemt na zes jaar afscheid van basiskracht 🔗

👉 PSV-onderhandelingen verlopen moeizaam: 'Vraag en aanbod ver uit elkaar'🔗

👉 ‘Feyenoord doet bod op verdediger die eerder aan PSV werd gelinkt’🔗