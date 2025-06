RB Leipzig mengt zich in strijd om PSV'er: 'Deal van 20 tot 25 miljoen euro'

In navolging van het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag, heeft ook RB Leipzig serieuze interesse in PSV-aanvaller . Dat wordt althans gemeld door transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews.

Bakayoko beschikt in Eindhoven over een contract dat nog maar één seizoen doorloopt. Aangezien de regerend landskampioen er geen behoefte aan heeft om de Belgisch international dan gratis de deur uit te zien lopen, ligt het in de lijn der verwachting dat hij deze zomer verkocht zal worden. Vorige week werd al duidelijk dat Bakayoko op de radar van Bayer Leverkusen is verschenen. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sprak van een transfersom van 'een ruime 20 miljoen euro'.

Leverkusen is echter niet de enige Duitse club met interesse in Bakayoko, zo weet Boualin te melden op basis van 'Duitse betrouwbare bronnen'. RB Leipzig, dat afgelopen seizoen teleurstellend zevende werd in de Bundesliga en daarmee naast Europees voetbal greep, lijkt namelijk 'een serieuze poging te gaan wagen' voor Bakayoko. Volgens Boualin moet de Belg 'naar verwachting zo'n 20 tot 25 miljoen euro op gaan leveren'.

PSV pikte Bakayoko op jonge leeftijd op in zijn vaderland, waar hij in de jeugdopleiding van topclub RSC Anderlecht speelde. In het seizoen 2022/23 beleefde de Belgische rechtsbuiten, onder trainer Ruud van Nistelrooij, zijn grote doorbraak in het eerste elftal. Inmiddels speelde Bakayoko in alle competities 131 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor 33 goals en 22 assists. Sinds maart 2023 is hij A-international van België, Bakayoko heeft inmiddels achttien interlands voor De Rode Duivels achter zijn naam.

