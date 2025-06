Drommel wikt en weegt over toekomst bij PSV, contractverlenging niet uitgesloten

Jöel Drommel beraadt zich nog op zijn toekomst bij PSV. De 28-jarige doelman van PSV beschikt over een contract tot medio 2026 bij PSV en sprak eerder de wens uit dat hij komend seizoen weer wekelijks wil spelen. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt een contractverlenging ook niet uitgesloten. In dat geval kan Drommel verhuurd worden.

Drommel maakte in de zomer van 2021 voor zo'n 3,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar PSV. In Eindhoven was hij de beoogde eerste doelman, maar in april 2022 verloor hij zijn plek onder de lat. Uiteindelijk haalde PSV in de zomer van 2022 Walter Benítez als concurrent van Drommel. De Argentijn wist de concurrentiestrijd te winnen en Drommel moest het doen met een plekje als reserve.

Artikel gaat verder onder video

Komende zomer staat er flinke tombola onder de lat in Eindhoven te wachten. Eerste doelman Benítez besloot zijn contract bij PSV niet te verlengen en gaat proberen te profiteren van zijn transfervrije status. De Argentijn is in gesprek met Crystal Palace over een transfer. De toekomst van Drommel in Eindhoven ligt nog altijd open.

LEES OOK: PSV neemt na zes jaar afscheid van basiskracht

Met Nick Olij, die overkomt van Sparta Rotterdam, haalde PSV al een doelman in huis en het is de bedoeling dat er nog een doelman bij moet komen. De Israëliër Daniel Peretz wordt de voorbije weken veelvuldig in verband gebracht met PSV. Mocht hij de overstap maken naar Eindhvoen, dan zou het vertrek van Drommel in een stroomversnelling kunnen komen.

Het Eindhovens Dagblad stelt dat PSV de boel goed wil 'timen'. "Drommel staat naar verluidt voor een binnen- of buitenlandse stap open, zowel via verkoop als verhuur. PSV ook, maar de club wil nog iets aan hem verdienen en probeert een transfer goed te ‘timen’. Op het moment dat Peretz (of iemand anders) nog niet definitief is aangetrokken, kan Drommel vermoedelijk nog niet weg", klinkt het.

Er wordt geschetst dat PSV twee competitieve doelmannen nodig heeft voor het eerste team. "Tegelijkertijd wil PSV voorkomen dat op de transfermarkt het idee bestaat dat de 28-jarige Drommel overbodig is. Dat drukt immers zijn prijs", schrijft Rik Elfrink.

LEES OOK: PSV-onderhandelingen verlopen moeizaam: 'Vraag en aanbod ver uit elkaar'

Contractverlenging Drommel is een optie

Een contractverlenging van Drommel bij PSV is niet uitgesloten. Momenteel beschikt de doelman over een contract tot medio 2026, waardoor een verhuur niet mogelijk is. Als de 28-jarige sluitpost zijn contract openbreekt, dan ligt die optie weer op tafel. Het is niet bekend tegen welke voorwaarden een contractverlenging tot stand zou moeten komen.

Sparta Rotterdam zoekt door het vertrek van Olij nog naar een nieuwe doelman en Drommel is een van de opties. De goalie gooit deze optie volgens het ED 'niet bij voorbaat in het hardvuur'. Wel hebben de Kasteelheren meerderere ijzers in het vuur. Zo bekijkt de club momenteel meerdere keepers.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV shopt in Rotterdam en heeft eerste zomerse versterking binnen 🔗

👉 'PSV wil Maxi Oyedele overnemen, speler heeft afkoopsom van zes miljoen' 🔗

👉 PSV seint journalisten na berichtgeving uit Israël meteen in 🔗

👉 PSV spot geschikte opvolger van Boscagli in Amerikaanse MLS 🔗

👉 Volop interesse voor Noa Lang: PSV geeft zaakwaarnemer Ali Dursun richtprijs mee 🔗