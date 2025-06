‘Deze speler gaat gewoon naar PSV komen’

PSV gaat snel vastleggen, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Er waren eerder nog twijfels over de goedkeuring van de werkvergunning van de Senegalese verdediger, maar volgens de journalist is daar inmiddels ‘alle vertrouwen in’.

Eind mei werd al duidelijk dat PSV en Real Betis het eens waren over een transfersom van zo’n vier miljoen euro voor de twintigjarige centrale verdediger, die de opvolger van Olivier Boscagli moet worden. Later bleek dat twijfel over een werkvergunning de transfer nog in de weg stond.

Elfrink schrijft dat de clubs ‘nog altijd wachten’ op een definitief advies over een werkvergunning. Wel is er ‘alle vertrouwen dat de situatie op korte termijn vlotgetrokken wordt’.

“Mendy gaat gewoon naar PSV komen”, concludeert Elfrink. De verwachting is zelfs dat de Senegalees snel aansluit bij de selectie van Peter Bosz. Mendy wordt na Nick Olij de tweede versterking voor de Eindhovenaren.

