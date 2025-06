Ten Hag wil Wirtz-miljoenen direct uitgeven bij PSV

Bayer Leverkusen ziet in de ideale opvolger van de naar Liverpool vertrokken , zo weet het Duitse Kicker. Volgens de krant moet Tillman een centrale rol gaan spelen in het nieuwe elftal van Erik ten Hag.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. Daar kreeg hij al snel dompers te verwerken, aangezien Florian Wirtz, Jonathan Tah en Jeremie Frimpong allen vertrokken. Eerstgenoemde leverde wel een bedrag van zo’n 125 miljoen euro op en die miljoenen wil Ten Hag direct uitgeven in de Eredivisie aan zijn opvolger.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Amerika in de ban van ‘fantastische’ Tillman: ‘Begint PSV-vorm te tonen’

Volgens Kicker ziet Leverkusen in Tillman namelijk de ideale opvolger van Wirtz. De in Duitsland geboren Amerikaan moet in de BayArena een centrale rol gaan spelen voor de ploeg van Ten Hag. Daar zou wel een bedrag van meer dan dertig miljoen euro voor op tafel moeten komen. Ook moet Bayern München worden afgetroefd; de Duitse recordkampioen heeft namelijk een terugkoopoptie van 35 miljoen euro. Die clausule geldt naar verluidt wel pas over een jaar.

LEES OOK: ED onthult 'meest gewilde' spelers van PSV: 'Club heeft fors prijskaartje op hun hoofd gezet'

Tillman doorliep zijn jeugdopleiding bij Bayern München en kwam na een verhuurperiode bij Rangers in de zomer van 2023 bij PSV terecht. In Eindhoven deed de middenvelder het uitstekend, waarna de regerend landskampioen hem een jaar later voor twaalf miljoen euro definitief naar Nederland haalde. Mocht Tillman deze zomer weer vertrekken, blijft de samenwerking met PSV beperkt tot twee seizoenen. In beide jaren in het Philips Stadion werd Tillman kampioen, waar hij een groot aandeel in had.

➡️ Meer nieuws over Erik ten Hag

👉 ‘Ten Hag denkt aan Feyenoord-sterspeler’🔗

👉 ‘Ten Hag wil PSV’er ophalen in Eindhoven’🔗

👉 'Ten Hag wil Oranje-international als opvolger van Wirtz bij Leverkusen' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗

👉 Slot en Ten Hag akkoord over Quansah, Romano onthult nieuw detail 🔗

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV ziet opvolger Lang in Noorwegen’🔗

👉 Transferjournalist onthult nieuwe gegadigden voor PSV-spits Ricardo Pepi🔗

👉 'PSV bereikt persoonlijk akkoord, maar stuit op té hoge vraagprijs' 🔗

👉 Bosz staat voor hels dilemma bij PSV 🔗

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗