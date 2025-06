Amerika in de ban van ‘fantastische’ Tillman: ‘Begint PSV-vorm te tonen’

en de Verenigde Staten wonnen in de nacht van zondag op maandag ook de derde groepswedstrijd in de Gold Cup, met 2-1 van Haïti. De PSV’er nam na tien minuten de openingstreffer voor zijn rekening en maakte indruk op de Amerikaanse pers.

De VS neemt momenteel deel aan de Gold Cup, waar het alle groepswedstrijden wist te winnen. Tillman was al twee keer trefzeker in de 5-0 overwinning op Trinidad en Tobago en nam in de 2-1 zege op Haïti ook de openingstreffer voor zijn rekening. Daardoor staat zijn productie op het toernooi nu op drie treffers in evenveel wedstrijden.

De Amerikaanse pers is lyrisch over de sterspeler van PSV. “Malik Tillman wordt heel snel de grootste winnaar van juni in het nationale team van de Verengide Staten”, schrijft SBI Soccer, dat Tillman benoemde tot Man of the Match. Ook Sports Illustrated bestempelt de middenvelder tot beste speler aan Amerikaanse zijde en geeft hem een 8,6. “Hij begint zijn vorm van PSV te tonen in het shirt van de VS”, klinkt het.

NBC Sports vond Tillman ook de beste man op het veld en beloont hem met een 8,5 voor zijn optreden. “Zijn ondergrens was heel hoog de afgelopen wedstrijden en hij is een aantal keren fantastisch geweest”, looft de zender. “Ja, de tegenstanders zijn niet van WK-niveau, maar die kans krijgt hij in de komende dagen.”

