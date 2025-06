PSV volgt voorbeeld Feyenoord, maar voert een grote verbetering door

In navolging van Feyenoord heeft ook PSV een eigen streamingdienst aangekondigd. Op PSV Play kunnen supporters naar exclusieve content kijken en worden oefenwedstrijden en persconferenties live uitgezonden. Seizoenskaarthouders krijgen gratis toegang tot Mijn PSV+, het lidmaatschap waar de streamingdienst onder valt.

PSV heeft maandag Mijn PSV+ aangekondigd, wat per 1 juli in zal gaan. PSV Play is hier een belangrijk onderdeel van. Het videoplatform zal vol staan met exclusieve documentaires, interviews, uitgebreide samenvattingen en series over de regerend landskampioen. Ook zal het platform de oefenwedstrijden van het eerste elftal, persconferenties en topwedstrijden van Onder 19 live uitzenden.

Naast toegang tot de streamingdienst krijgen Mijn PSV+-leden ook een hoop andere voordelen. Zo biedt PSV de leden voorrang op kaartverkoop voor wedstrijden, de verkoop van seizoenskaarten en voordelen in de fanshop. Daarnaast kunnen leden meedoen aan speciale winacties en evenementen. Voor een lidmaatschap betalen PSV-supporters een bedrag van 25 euro per seizoen, terwijl seizoenkaarthouders gratis toegang krijgen tot het platform.

PSV volgt Feyenoord

In januari 2024 was Feyenoord de eerste Nederlandse voetbalclub die een streamingdienst lanceerde, genaamd Feyenoord ONE. Hierop kunnen de Rotterdamse supporters al anderhalf jaar kijken naar live oefenwedstrijden, speciale documentaires, persconferenties en klassieke wedstrijden. Het grote verschil tussen Feyenoord en PSV zit vooral in de prijs. De Rotterdammers vragen namelijk een bedrag van vijftig euro per seizoen, terwijl seizoenkaarthouders 25 euro kwijt zijn. Wat dat betreft doet PSV het dus een stukje beter dan de concurrent.

Per 1 juli introduceert PSV een nieuw membership: Mijn PSV+ 🆕



Hiermee krijgen supporters onder andere voorrang bij ticketverkoop, korting in PSV FANstore en toegang tot exclusieve content op PSV Play, het nieuwe videoplatform van de club. — PSV (@PSV) June 23, 2025

