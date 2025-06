Jesper Uneken vertrekt bij PSV: binnenlandse transfer

is komend seizoen actief in de Keuken Kampioen Divisie. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt zondagavond dat RKC Waalwijk de twintigjarige spits voor één seizoen gaat huren van PSV.

Uneken doorliep een groot gedeelte van de jeugdopleiding van PSV en maakte in april 2024 zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. In de punt van de aanval heeft hij echter te maken met de concurrentie van Luuk de Jong en Ricardo Pepi, waardoor PSV een tijdelijk vertrek zinvol acht.

Het afgelopen seizoen speelde Uneken zijn wedstrijden ook voornamelijk in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde namens Jong PSV 34 wedstrijden op het tweede Nederlandse voetbalniveau. Daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 3 assists. Zijn contract bij PSV loopt nog door tot medio 2027.

RKC lijkt met de komst van Uneken voor te sorteren op een vertrek van Oskar Zawada. De Poolse spit staat naar verluidt op het lijstje van sc Heerenveen.

