Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen'

Erik ten Hag heeft maandagavond kiezelhard uitgehaald naar de KNVB. De nieuwe trainer van Bayer Leverkusen stelt dat de voetbalbond FC Twente 25 jaar geleden in de steek heeft gelaten. Daarnaast vindt Ten Hag dat de voetbalbond te laks omgaat met de vuurwerkgeluiden die gemaakt worden door onder meer de Feyenoord-supporters.

Ten Hag was maandagavond te gast in De Grolsch Veste tijdens het theatercollege 'De magische bekerwinst van 2001. Samen met presentator Eddy van der Ley, oud-ploeggenoten Jeroen Heubach en Sander Boschker en toenmalig FC Twente-trainer Fred Rutten werd er teruggeblikt op de vuurwerkramp van 13 mei 2000 en de bekerwinst van een jaar later.

Vorige maand was het 25 jaar geleden dat de vuurwerkramp heeft plaatsgevonden in Enschede. Op 13 mei 2000 ontplofte de fabriek van SE Fireworks in de wijk Roombeek, die compleet verwoest werd. De ramp kostte aan 23 mensen het leven en er waren 950 gewonden. Ook waren 1250 mensen in een klap dakloos. Daags na de vuurwerkramp moest FC Twente van de KNVB 'gewoon' aantreden in De Kuip tegen Feyenoord.

"FC Twente is 25 jaar geleden volledig in de steek gelaten door de KNVB", vertelt Ten Hag tijdens het theatercollege in De Grolsch Veste, opgetekend door Sportnieuws.nl. "Maar de KNVB benadeelt FC Twente nog steeds jaarlijks, uit en thuis. Als FC Twente tegen Feyenoord speelt, dan hoor ik ieder jaar weer héél goed de geluiden van vuurpijlen."

KNVB zou vak leeg moeten vegen

De oud-speler van FC Twente, die nog altijd woonachtig is in het Twentse Oldenzaal, vindt het onbegrijpelijk dat de voetbalbond niet ingrijpt. "De KNVB is typisch Nederland, het wordt maar gewoon gedoogd. Dat moet per direct stoppen, dan moeten ze maar maatregelen treffen. Wat mij betreft ruimen ze het vak leeg. Ze blijven stelselmatig die geluiden maken", vervolgt Ten Hag.

De vuurwerkgeluiden vinden vooral plaats bij de ontmoetingen tussen Feyenoord en FC Twente, maar Ten Hag wil niet het hele Feyenoord-publiek over één kam scheren. "Laat het duidelijk zijn: het is maar een heel klein gedeelte van de Feyenoord-fans. Het is namelijk geweldig publiek. Alleen een gedeelte verpest het volledig", benadrukt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen.

Sander Boschker, destijds doelman van FC Twente, was er daags na de vuurwerkramp ook bij toen de Tukkers tegen Feyenoord aantraden in De Kuip. De oud-doelman, tegenwoordig materiaalman bij FC Twente, gaf te kennen destijds 'als een zombie' op het veld te hebben gestaan. Van de wedstrijd kan hij zich weinig meer herinneren. Wel sluit hij zich aan bij wat Ten Hag zegt over de vuurwerkgeluiden. "Het is precies zoals Erik het zegt. Het wordt altijd weggewuifd. Het duurt vaak niet lang, maar het is er wel. Het doet me elke keer pijn. Ik heb regelmatig gedacht: ik stap naar de vierde official, maar het wordt toch gedoogd."

Ten Hag maant KNVB tot actie

Als het aan Ten Hag ligt, dan gaat de KNVB na ruim 25 jaar wel over tot actie. "Wat in ieder geval niet gewerkt heeft, is om het dood te zwijgen. Na 25 jaar kun je vaststellen dat het anders moet", besluit de oefenmeester.

