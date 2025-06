Zaakwaarnemer onthult: 'Ten Hag wilde Ajax-recordtransfer tegenhouden'

Erik ten Hag heeft in de zomer van 2022 de recordtransfer van van Ajax naar Manchester United proberen tegen te houden. Dat zegt Kees Vos, mede-oprichter van de Sports Entertainment Group (SEG) én zaakwaarnemer van Ten Hag, in het boek Liverpool en de Nederlanders, geschreven door Viaplay- en Rijnmond-presentator Bart Nolles.

Ajax trok in de zomer van 2020 de portemonnee om Antony van São Paulo naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De Braziliaanse buitenspeler kostte de club een kleine zestien miljoen euro en wist dat bedrag in zijn twee Amsterdamse seizoenen ook waar te maken. Antony speelde uiteindelijk 82 officiële wedstrijden voor Ajax en was daarin betrokken bij 46 doelpunten (24 goals, 22 assists). Ook groeide hij er uit tot Braziliaans A-international.

Trainer Ten Hag verruilde Ajax in 2022 voor Manchester United. Vroeg in de zomer werd al duidelijk dat hij Lisandro Martínez mee zou nemen naar Old Trafford; de Argentijnse kuitenbijter leverde de Amsterdammers een kleine 60 miljoen euro op. Eind augustus, vlak voor het sluiten van de markt maakte ook Antony de overstap. United maakte maar liefst 95 miljoen euro voor de Braziliaan over, tot op heden het hoogste bedrag dat ooit betaald is voor een Eredivisie-speler.

'Ten Hag wilde transfer Antony tegenhouden, United drukte tóch door'

De komst van Antony kwam echter volledig uit de koker van de clubleiding van Manchester United, zo onthult Ten Hags zaakwaarnemer Vos tegenover in het boek van Nolles. "Ten Hag en Vos waren hier niet voor en wilden de transfer tegenhouden", schrijft de presentator. "Maar de club wilde koste wat kost doorpakken, omdat ook Arsenal belangstelling had voor Antony. Het risico op een sterkere concurrent zou hier­door groot zijn. Uiteindelijk betaalde Manchester United bij­na 100 miljoen euro voor Antony. Hoewel Ten Hag niet achter deze transfer stond is het zijn hele periode in Manchester aan hem blijven kleven dat hij voor dit onzalige bedrag de aanval­ler van Ajax overnam, die zijn belofte nooit waar heeft kun­nen maken."

In Manchester weet Antony zijn forse prijskaartje nooit te rechtvaardigen. Na een redelijk debuutseizoen komt de buitenspeler in opspraak als zijn ex-partner hem in Brazilië beschuldigt van onder meer huiselijk geweld en bedreiging. Antony wordt uiteindelijk wel weer in genade aangenomen, maar het feit dat hij als speler van Manchester United meer gele kaarten krijgt (veertien in 96 wedstrijden) dan doelpunten maakt (twaalf) spreekt boekdelen.

Ten Hag mag in de zomer van 2024, na een matig tweede seizoen - dat 'gered' wordt door het winnen van de FA Cup - ternauwernood aanblijven op Old Trafford. Na een matige competitiestart zet Manchester United de trainer eind oktober alsnog op straat. Onder zijn definitieve opvolger, de Portugees Rúben Amorim, komt Antony nog sporadisch in actie. In de winterstop wordt hij echter verhuurd aan Real Betis, waar hij het plezier hervindt en belangrijk is in het elftal van trainer Manuel Pellegrini die de Conference League-finale bereikt. In die wedstrijd is Antony grotendeels onzichtbaar en verliezen de Spanjaarden met 1-4 van Chelsea.

Opmerkelijk: Ten Hag en Antony herenigd in Leverkusen?

Deze zomer keert Antony op papier terug in Manchester, waar zijn contract nog twee seizoenen doorloopt. Het lijkt echter twijfelachtig dat Amorim komend seizoen op hem rekent. Antony wordt dan ook in verband gebracht met een definitief vertrek, ongetwijfeld voor een bedrag dat lager ligt dan de som die United in 2022 voor hem neertelde. Bij Betis zien ze de Braziliaan graag nog een seizoen blijven, daarnaast wordt hij gelinkt aan Juventus en Atlético Madrid, terwijl ook in Duitsland een opvallend gerucht opduikt. Antony is volgens voetbaltijdschrift Kicker in beeld bij Bayer Leverkusen, de nieuwe club van... inderdaad, Ten Hag.

FCUpdate was gisteren (woensdag) aanwezig bij de presentatie van Liverpool en de Nederlanders en sprak daar onder meer met de auteur, Bart Nolles. In onderstaand fragment bespreekt hij de onthulling van Kees Vos over de recordtransfer van Antony naar Manchester United.

