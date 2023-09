Antony nog verder in het nauw: 33-jarige Braziliaanse komt met nieuwe beschuldigingen

Manchester United-aanvaller Antony (23) wordt na de aantijgingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin nu ook door een tweede vrouw beschuldigd van mishandeling. De 33-jarige bankier Ingrid Lana doet haar verhaal tegenover het Braziliaanse Record TV.

De BBC bekeek de beelden en schrijft dat Lana de oud-speler van Ajax in een korte clip ervan beschuldigt dat hij haar met haar hoofd tegen een muur zou hebben geduwd. De feiten zouden in oktober 2022 hebben plaatsgevonden in zijn huis in Manchester. Daar was Antony op dat moment nog maar kort ingetrokken: in augustus van dat jaar telde Manchester United liefst 95 miljoen euro neer om hem over te nemen van Ajax.

De nieuwe beschuldigingen aan het adres van Antony komen bovenop die van Cavallin. De speler zou haar in januari een kopstoot gegeven hebben in een hotelkamer in Manchester met een hoofdwond tot gevolg. Ook zou hij haar zo hard op haar borst gestompt hebben dat haar siliconen borstimplantaat beschadigd werd en Cavallin een corrigerende operatie moest ondergaan. In een statement op Instagram ontkende Antony de aantijgingen van Cavallin.

Ingrijpen

De Braziliaanse voetbalbond CBF besloot echter om in te grijpen. Op 4 september maakte de bond bekend dat Antony geen deel uit zou maken van de Braziliaanse selectie voor de WK-kwalificatieduels met Bolivia en Peru. Ook Manchester United heeft inmiddels een eerste reactie gegeven. Woensdag bracht de club een statement naar buiten waarin het de beschuldigingen jegens de aanvaller erkent. "Als club nemen we deze zaak serieus en houden we rekening met de impact die deze beschuldigingen en de berichtgeving daarover zal hebben op slachtoffers van huiselijk geweld", liet United weten. Tot concrete maatregelen, zoals een eventuele verwijdering van selectie, heeft dit echter (nog) niet geleid.