Manchester United komt met eerste publiekelijke verklaring over aangeklaagde Antony

Manchester United heeft voor het eerst een publiekelijk statement naar buiten gebracht over Antony. De voormalig Ajacied wordt door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin beschuldigd van huiselijk geweld, inmiddels lopen zowel in zijn vaderland Brazilië als in Engeland politie-onderzoeken naar de 23-jarige aanvaller.

In de korte verklaring die de club woensdag naar buiten brengt, wordt geen concrete maatregel aangekondigd. "Manchester United erkent de beschuldigingen jegens Antony en stelt vast dat de politie onderzoek doet", zo leest het. "In afwachting van verdere informatie zal de club geen aanvullend commentaar geven", vervolgt het statement. "Als club nemen we deze zaak serieus en houden we rekening met de impact die deze beschuldigingen en de berichtgeving daarover zal hebben op overlevers van huiselijk geweld", besluit de club.

De zaak rond Antony roept herinneringen op aan het vorige schandaal waarmee de club van trainer Erik ten Hag werd geconfronteerd. In januari 2021 werd de talentvolle jonge aanvaller Mason Greenwood gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin. Hoewel hij daarvoor uiteindelijk niet voor de rechter hoefde te verschijnen, besloot de club deze zomer dat een vertrek 'voor alle partijen' het beste is. Greenwood voegde zich op Deadline Day op huurbasis bij de selectie van het Spaanse Getafe, dat hem dinsdag presenteerde.

Waar Manchester United terughoudend is met het nemen van maatregelen tegen Antony, is de Braziliaanse voetbalbond dat niet. Maandag maakte de CBF bekend dat de buitenspeler voorlopig niet zal worden opgeroepen voor de nationale ploeg. Antony zelf reageerde diezelfde dag met een uitgebreid statement op Instagram. Daarin ontkent hij de feiten waarvan hij verdacht wordt: "Ik kan met vertrouwen zeggen dat de beschuldigingen vals zijn. Dat gaat het bewijsmateriaal uiteindelijk ook aantonen. Mijn relatie met Gabriela was tumultueus, inderdaad met hevige woordenwisselingen, maar ik heb nooit geprobeerd om haar fysiek te belagen. Zij vertelt elke keer een ander verhaal over dit onderwerp", schreef Antony onder meer.