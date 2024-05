Bizar incident: YouTuber weet stiekem spelersbus van Manchester United binnen te dringen

YouTuber Lizwani heeft onlangs een opmerkelijke stunt uitgehaald. De grappenmaker wist vorige week maandag, na afloop van de 4-0 nederlaag van Manchester United op bezoek bij Crystal Palace, de spelersbus van The Red Devils binnen te dringen, zo weet Daily Mail maandag te melden.

Crystal Palace denkt dat de grappenmaker zich had verstopt in het gebied waar de bus van United arriveerde. Lizwani droeg een trainingspak van Manchester United en had een designertas bij zich, toen hij onopgemerkt de spelersbus binnendrong. De YouTuber stapte in en nam plaats, maar werd alweer snel uit het voertuig gehaald door beveiligers van de Engelse grootmacht.

The Eagles betreuren het incident en zien het voorval als een ernstige inbreuk op de veiligheid. De club heeft daarom een eigen onderzoek gestart en waarschuwt andere Premier League-clubs voor dit soort grappen. De club wil achterhalen hoe Lizwani er in geslaagd is om de beveiliging te ontglippen.

BAFTA Awards

Het is niet de eerste keer dat Lizwani dit soort fratsen uithaalt. Eerder dit jaar liep hij het podium op tijdens de jaarlijkste BAFTA Awards met de cast en crew van de film Oppenheimer. In stilte stond hij achter hoofdrolspelers Cillian Murphy en producer Emma Thomas tijdens de prijsuitreiking. Toen Lizwani het podium verliet, werd hij in de kraag gevat door een beveiliger.