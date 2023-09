Gabriela Cavallin doet verhaal over Antony en deelt schokkende foto's

Gabriela Cavallin, de ex-vriendin van Manchester United-aanvaller Antony, heeft meer details gegeven over het huiselijk geweld waar ze Antony van beschuldigt. De website UOL publiceert maandag screenshots van WhatsApp-gesprekken en foto's van een gewonde Cavallin. Ze geeft bovendien een interview aan de website, waarin ze beweert dat Antony haar tussen juni 2022 en mei 2023 meerdere keren heeft belaagd.

Cavallin zegt dat Antony haar op 1 juni 2022 voor het eerst belaagde. Ze waren toen op vakantie in Brazilië en Cavallin was zwanger. Ze beweert dat Antony haar in een auto dwong, haar aanviel en dreigde haar uit de auto te gooien tijdens het rijden. "Hij zei dat als ik niet bij hem wilde blijven, ik met niemand zou zijn. Ik zei dat ik zwanger was en dat hij me bang maakte. Mijn hart bonsde, ik trilde van angst."

Cavallin ging de volgende dag naar het ziekenhuis. Volgens UOL had ze na zestien weken zwangerschap een miskraam. Volgens haar kwam dat door een 'reeks gebeurtenissen'. In het artikel wordt ook gesproken van een incident op 15 januari 2023. Cavallin verklaart dat Antony haar een kopstoot gaf en klappen uitdeelde, waardoor een borstimplantaat verkeerd kwam te zitten. "Ik moest daardoor geopereerd worden in Brazilië. Hij zei: 'Ik wilde je geen pijn doen, het ging per ongeluk, het was geen klap, ik duwde je alleen, ik hield je tegen de muur.'"

De laatste keer dat het tot een gewelddadig incident kwam, zou Antony met glas naar haar hebben gegooid en liep ze een snee op in haar vinger in 'een poging zichzelf te verdedigen'. Dat zou gebeurd zijn op 8 mei 2023. "Ik wist dat ik bij hem weg moest, maar dat kon ik niet. Ik mocht hem graag. Ik had hoop. Ik was heel gehecht aan de persoon die hij voor me was aan het begin van onze relatie. Maar het laatste incident was heel heftig. Ik was bang dat ik het huis niet meer uit zou kunnen. Antony sloot me op en wilde me niet laten gaan. Hij brak dingen, hij nam mijn paspoort mee."

Cavallin stapte in juni 2023 naar de politie in São Paulo, maar zou volgens UOL ook aangifte hebben gedaan bij de politie van Manchester. Antony ontkende de beschuldigingen in een statement in juni. Hij zei onder meer dat hij vals werd beschuldigd en dat hij erg te lijden heeft onder de beschuldigingen.