Ajacieden worden weemoedig van foto van Nicolás Tagliafico op Instagram

De oefenwedstrijd tussen Manchester United en Olympique Lyonnais in Edinburg betekende een reünie tussen vijf oud-Ajacieden. Nicolás Tagliafico, die namens Lyon ruim een uur meedeed, plaatst op Instagram en Twitter een foto waarop hij poseert met het Manchester United-viertal Donny van de Beek, Antony, Lisandro Martínez en trainer Erik ten Hag. "Mooie herinneringen, goede vrienden!", schrijft hij daarbij.

De foto wordt ook gedeeld door Ajax en leidt tot veel enthousiaste reacties van supporters. "We missen jullie" en "kom alsjeblieft terug", klinkt het bijvoorbeeld. Manchester United won de wedstrijd overigens met 1-0 door een doelpunt van Van de Beek. The Red Devils hopen donderdag ook de komst van André Onana af te ronden: hij wordt nog medisch gekeurd en was dus niet inzetbaar tegen Lyon, anders was de reünie nog wat completer.