Antony laat zich uit over aanstaande transfer André Onana en 'Ajax-reünie'

Alles lijkt erop te wijzen dat André Onana de nieuwe doelman van Manchester United gaat worden. De oud-Ajacied wordt al weken lang in verband gebracht met de club van Erik ten Hag nadat er duidelijkheid is ontstaan over de toekomst van David de Gea. Tegenover La Gazzetta dello Sport heeft oud-ploeggenoot én toekomstig ploeggenoot Antony zich uitgesproken over de transferperikelen.

Het Italiaanse medium vroeg de Braziliaan, die tussen 2020 en 2022 samenspeelde met Onana, naar zijn mening rondom de geruchten. “Ik ken hem heel goed, we speelden samen bij Ajax. Hij is een goede keeper en een goed persoon”, begint Antony, die vervolgens vragen krijgt over een mogelijke reünie met de goalie. “Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen, dat is een beslissing van de club. Ik kan alleen zeggen dat onze relatie erg sterk is.”

Het is eigenlijk niet eens meer de vraag óf, maar wanneer Onana zich officieel speler mag noemen van Manchester United. De Kameroener is naar verluidt al persoonlijk rond met de Engelse grootmacht en Manchester United nadert de vraagprijs. Volgens verschillende media gaat de Inter-doelman voor zo’n 55 miljoen euro verkassen.

Omdat David de Gea na twaalf jaar gaat vertrekken bij Manchester United, moest de club op zoek naar een waardige vervanger. Feyenoord-doelman Justin Bijlow werd lange tijd gelinkt aan een transfer naar The Red Devils, maar lijkt inmiddels afgetroefd te zijn door Onana. Desondanks reageerde de Rotterdammer veelzeggend toen hij een vraag kreeg over een mogelijke transfer.