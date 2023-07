Justin Bijlow reageert veelzeggend als hij vraag over Manchester United krijgt

Justin Bijlow is na de oefenzege van Feyenoord op Club Brugge (2-0) ingegaan op vragen over de geruchten rond zijn persoon. De 25-jarige keeper is de voorbije tijd gelinkt aan een overstap naar Manchester United, al lijkt de kans klein dat Bijlow volgend seizoen daadwerkelijk op Old Trafford is te bewonderen.

Waar Bijlow kortgeleden naar voren werd geschoven als mogelijke vervanger van David De Gea, is Manchester United inmiddels dicht bij de komst van André Onana. Lukt het de club van Erik ten Hag om een deal te sluiten met Internazionale, dan kan Bijlow een transfer naar The Red Devils waarschijnlijk op zijn buik schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Zelf sluit Bijlow niet een zomers vertrek bij Feyenoord niet helemaal uit. "We gaan het zien. Mijn focus is nu op Feyenoord en dat wil ik ook blijven doen zolang ik hier speel", spreekt de keeper voor de camera van ESPN. "Wat er klopt van de contacten tussen mij en Manchester United? Ik wil uit respect voor Feyenoord niet over andere clubs praten. Ik wil me gewoon focussen op wat er nu bij Feyenoord gebeurt."

Of Billow vindt dat hij nu toe is aan de volgende stap in zijn carrière, laat hij in het midden. "Ik heb altijd gezegd dat ik het hoogst haalbare wil halen. Ik denk dat ik ooit de stap ga maken. Als dat dit jaar niet is, dan komt er nog wel een andere kans. Ik focus me nu op Feyenoord en daar wil ik het verder bij laten."