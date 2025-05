Antony barst in tranen uit na vraag over Manchester United

is tijdens een interview met het Braziliaanse TNT Sports in tranen uitgebarsten. De oud-Ajacied vertelt over de moeilijke periode die hij had bij Manchester United en de opleving die hij inmiddels beleeft als leenspeler bij Real Betis.

Na tweeënhalf jaar voor Ajax gespeeld te hebben, vertrok Antony in de zomer van 2022 voor het megabedrag van 95 miljoen euro naar Manchester United. Daar kwam zijn goede Ajax-vorm niet meer terug. In 96 wedstrijden kwam Antony tot slechts twaalf doelpunten en vijf assists. In de eerste helft van het huidige seizoen moest de buitenspeler het in Manchester vooral doen met invalbeurten.

Die tijd was niet alleen op sportief gebied teleurstellend, maar ook mentaal zwaar voor de Braziliaan, vertelt hij in het interview: “Ik moest mezelf opnieuw vinden, door alles wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik wilde dingen doen, maar het leek alsof het niet lukte, omdat ik niet gelukkig was. Ik voelde de wil om te voetballen niet meer.” Antony is in tranen tijdens het interview en geeft aan dat hij zelfs dagen niet at in zijn tijd in Manchester.

Inmiddels is de carrière van Antony behoorlijk opgebloeid, ten opzichte van een half jaar geleden. Sinds zijn uitleenbeurt aan Real Betis maakte de 25-jarige aanvaller deze seizoenshelft negen goals en gaf hij vijf assists. Antony speelde bovendien een grote rol in de knock-outfase van de Conference League en hielp Betis zo naar de finale tegen Chelsea, op woensdag 28 mei. Antony is blij met zijn overstap naar de club uit Sevilla: “Voor mij was het erg ingewikkeld, maar dankzij God en de hulp van mijn familie heb ik me hieruit kunnen herstellen. Ik ben nu erg gelukkig.”

