‘Antony wekt interesse van Spaanse grootmacht’

is weer helemaal opgeleefd sinds zijn verhuur aan Real Betis. De Braziliaan heeft in Spanje zelfs de interesse gewekt van een van de grootmachten in het land, meldt The Independent.

Na tweeënhalf jaar voor Ajax gespeeld te hebben, vertrok Antony in de zomer van 2022 voor het megabedrag van 95 miljoen euro naar Manchester United. Daar kwam zijn goede Ajax-vorm onder trainer Erik ten Hag niet meer terug. In 96 wedstrijden kwam Antony tot slechts twaalf doelpunten en vijf assists. In de eerste helft van het huidige seizoen moest de buitenspeler het in Manchester vooral doen met invalbeurten.

In de winter kwam er een uitweg voor Antony: een uitleenbeurt aan Real Betis. Dat is een beslissing geweest die goed heeft uitgepakt. In deze seizoenshelft maakte de 25-jarige Braziliaan negen goals en gaf hij vijf assists. Antony speelde bovendien een grote rol in de knock-outfase van de Conference League en hielp Betis zo naar de finale tegen Chelsea, op woensdag 28 mei. De prestaties van Antony leidden tot grote tevredenheid van zijn sportief directeur Joaquín. Omdat het financieel lastig is om de huurling binnen te houden bij Betis, grapte de oud-voetballer: "Ik zorg voor de auto als hij ontvoerd moet worden, maar laat hem hoe dan ook blijven.”

Inmiddels lijkt een langer verblijf in Spanje ook mogelijk op een andere manier. Althans, dat meldt The Independent. Atlético Madrid heeft de opleving van Antony ook gezien en zou geïnteresseerd zijn in de diensten van de oud-Ajacied. “Atlético heeft het talent ontwikkeld om carrières nieuw leven in te blazen en overweegt een overstap”, zo klinkt het.