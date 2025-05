Ten Hag dreigt zijn allergrootste fout te herhalen bij Bayer Leverkusen

Erik ten Hag denkt aan een hernieuwde samenwerking met , zo weet Kicker te melden. De nieuwe trainer van Bayer Leverkusen ziet in de vleugelaanvaller een potentiële versterking voor het nieuwe seizoen. Ten Hag werkte bij Ajax en Manchester United al samen met Antony, die sinds februari een uitstekende indruk achterliet op huurbasis bij Real Betis.

Antony's periode bij Manchester United verliep teleurstellend, met slechts 5 doelpunten in 62 wedstrijden. Met zijn verhuurperiode bij Real Betis heeft Antony zijn carrière echter uit het slop getrokken; hij was betrokken bij 14 doelpunten in 26 wedstrijden en hielp de club naar de finale van de Conference League. Hoewel Antony heeft aangegeven zich prettig te voelen bij Betis, is er geen koopoptie opgenomen in zijn huurcontract, waardoor een terugkeer naar Manchester United aanstaande is.

United zou openstaan voor een permanente transfer, met een geschatte vraagprijs van 47,5 miljoen euro, aanzienlijk lager dan de oorspronkelijke 95 miljoen euro die in 2022 werd betaald aan Ajax. Het binnenhalen van Antony zou misschien wel de grootste misser blijken uit het dienstverband van Ten Hag bij Manchester United. De transfer bleef hem achtervolgen, omdat hij in het verleden had samengewerkt met Antony en de Braziliaan zijn prijskaartje nooit waarmaakte.

De interesse van Leverkusen in Antony komt voort uit het verwachte vertrek van Florian Wirtz, die mogelijk naar Liverpool vertrekt. Dit zou Leverkusen de financiële ruimte geven om te investeren in nieuwe aanvallende krachten. Naast Antony wordt ook Alejandro Garnacho genoemd als mogelijke aanwinst. Garnacho lijkt op weg naar een vertrek uit Manchester na spanningen met de huidige manager Rúben Amorim.

De mogelijke transfer van Antony naar Leverkusen lijkt nog niet erg concreet. Volgens Kicker vinden er interne gesprekken over plaats in de BayArena. Het zal nog moeten blijken of Antony een overstap naar Leverkusen ziet zitten en of de betrokken clubs eruit komen.

