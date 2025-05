‘Ten Hag wil 55-voudig international als eerste defensieve versterking’

Erik ten Hag is bij zijn nieuwe club Bayer Leverkusen druk bezig met zijn selectie op orde krijgen voor komend seizoen. Inmiddels is duidelijk wie de eerste defensieve versterking van de Nederlander moet worden. Volgens FootMercato is hij namelijk voornemens los te weken bij West Ham United.

Ten Hag werd begin deze week gepresenteerd als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen, nadat Xabi Alonso naar Real Madrid was vertrokken. De Nederlander verkoos de nummer twee van Duitsland boven Ajax, dat hoopte hem tot een terugkeer te kunnen verleiden. Nu Ten Hag is gepresenteerd in de BayArena, beginnen de nodige transfergeruchten op te doemen. Zo werd de topclub al in verband gebracht met de komst van Mark Flekken en Alejandro Garnacho.

Toch zal Ten Hag zich ook moeten focussen op het versterken van de achterhoede, aangezien de kans zeer groot is dat Jonathan Tah deze zomer zal vertrekken. Volgens FootMercato komt Leverkusen voor het binnenhalen van een verdedigende versterking uit bij Aguerd van West Ham United. De 55-voudig Marokkaans international speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Real Sociedad en mag nu definitief vertrekken uit Londen.

Concurrentie voor Ten Hag en Leverkusen

Om de komst van Aguerd te realiseren, zullen Ten Hag en Leverkusen wel met een goed verhaal moeten komen. Er is namelijk de nodige concurrentie voor de mandekker. Zo wil Olympique Marseille hem graag terughalen naar Ligue 1, terwijl hij ook in LaLiga kan blijven bij Atlético Madrid. Real Sociedad is daarnaast ook in de race om Aguerd langer bij de club te houden. FootMercato verwacht dat een bedrag van vijftien tot twintig miljoen euro voldoende is om zijn contract tot medio 2027 bij West Ham af te kopen.

