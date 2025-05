'Oranje-doelman Flekken nadert toptransfer, Brentford vindt vervanger bij Liverpool'

Erik ten Hag lijkt spoedig zijn eerste aanwinst als trainer van Bayer Leverkusen te mogen begroeten. Fabrizio Romano meldt dat de gesprekken met Brentford over de transfer van naar de Duitse topclub zich richting de afrondende fase begeven. De Premier League-club lijkt in de persoon van Liverpool-reserve reeds een opvolger voor Flekken te hebben gevonden.

Het Duitse Kicker wist eerder deze week al te melden dat de 31-jarige Flekken de voornaamste kandidaat is om de Fin Lukas Hradecky (35) op te volgen als eerste keeper van Leverkusen. De in Limburg geboren Flekken verruilde op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Roda JC voor die van Alemannia Aachen en speelde later voor Greuther Fürth, MSV Duisburg en SC Freiburg. Bij die laatste club verdiende Flekken in de zomer van 2023 een fraaie transfer naar Engeland, waar Brentford zo'n dertien miljoen euro overhad voor zijn komst. Na een uitstekend tweede seizoen, waarin Brentford als tiende eindigde in de Premier League, lonkt nu dus een overstap naar een Champions League-deelnemer voor Flekken.

De onderhandelingen tussen Brentford en Leverkusen begeven zich volgens de informatie van Romano richting de afrondende fase. "De persoonlijke voorwaarden vormen geen probleem", weet de Italiaanse transferjournalist bovendien te melden. Flekken en Ten Hag hebben overigens dezelfde zaakwaarnemer: zowel de keeper als de trainer wordt bijgestaan door de Sports Entertainment Group (SEG). Dat bedrijf, mede opgericht door Ajax' technisch directeur Alex Kroes, behartigt ook de belangen van spelers als Cody Gakpo, Youri Baas en Marten de Roon en trainers als Pep Guardiola, Robin van Persie en Michael Reiziger.

Brentford vindt opvolger Flekken bij Arne Slot

Kicker wist deze week te melden dat Brentford pas mee zou willen werken aan een vertrek van Flekken als de club een vervanger had aangetrokken. Die lijkt de club inmiddels te hebben gevonden. Volgens Sky Sports hebben The Bees zich namelijk gemeld voor Kelleher. De 26-jarige Ier vervulde de afgelopen zes seizoenen de rol van tweede keeper bij het Liverpool van Arne Slot, waar zijn contract nog maar een jaar doorloopt. Het is al langer duidelijk dat Liverpool deze zomer minstens één keeper uit gaat zwaaien. Vorig jaar werd Giorgi Mamardashvili van Valencia immers al aangetrokken en direct weer terug verhuurd aan de Spaanse club. Kelleher kwam dit seizoen, mede door een blessure van eerste keus Alisson Becker, tot twintig wedstrijden voor Liverpool. Daarin stapte hij negen keer met een clean sheet van het veld.

Basisplaats in Oranje lonkt voor Flekken

Flekken maakte in maart 2022, toen hij nog onder contract stond bij Freiburg, onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal zijn debuut in het Nederlands elftal. Inmiddels staat de Limburger op acht interlands voor Oranje. Flekken is doorgaans eerste reserve achter Bart Verbruggen, maar omdat de doelman van Brighton & Hove Albion wegens fysieke klachten is afgehaakt voor de komende interlandperiode, lijkt Flekken in juni zijn negende en tiende interland te gaan spelen. Oranje speelt op 7 juni het eerste WK-kwalificatieduel, uit bij Finland. Drie dagen later is Malta in de Euroborg in Groningen de tweede tegenstander in de kwalificatiereeks.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen are advancing to final stages for Mark Flekken deal as he’s expected to be the new goalkeeper for Erik ten Hag.



Personal terms are not an issue as club to club talks are well underway. pic.twitter.com/YYTGoxTO5Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025 BREAKING: Brentford have approached Liverpool over signing goalkeeper Caoimhin Kelleher, as Bayer Leverkusen close in on Mark Flekken 🚨 pic.twitter.com/2trCtw3k7z — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 28, 2025

