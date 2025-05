Thomas Bramal zorgt voor grof schandaal in strijd om CL-ticket in Engeland

Aston Villa heeft op de laatste speeldag van het Premier League-seizoen naast een Champions League-ticket gegrepen. Na het uitduel van zondag bij Manchester United (2-0 nederlaag) richt de woede bij de ploeg uit Birmingham zich tot de arbitrage.

Doordat Newcastle United zondag in eigen huis met 0-1 verloor van Everton, had Aston Villa tegen Manchester United voldoende aan een gelijkspel om de vijfde plaats en daarmee Champions League-voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. Het elftal van trainer Unai Emery verloor door doelpunten in het laatste kwartier van Amad Diallo en Christian Eriksen (strafschop) echter met 2-0, waardoor het seizoen wordt afgesloten met een zesde plaats en een ticket voor slechts de competitiefase van de Europa League.

De arbitrage vertolkte op Old Trafford een hoofdrol in het nadeel van Aston Villa. In de blessuretijd van de eerste helft werd doelman Emiliano Martínez met een rode kaart van het veld gestuurd, na een overtreding op de doorgebroken Rasmus Højlund. Daardoor moest Aston Villa de gehele tweede helft met een man minder spelen.

Ondanks de ondertalsituatie dacht het elftal van Emery twintig minuten voor tijd op voorsprong te komen. Altay Bayindir liet de bal in het eigen strafschopgebied uit zijn eigen handen glippen en Morgan Rogers reageerde attent, door de doelman van Manchester United het leder af te snoepen. Rogers scoorde vervolgens, maar scheidsrechter Thomas Bramal oordeelde dat sprake was van een overtreding van Rogers op Bayindir en keurde het doelpunt van Aston Villa af. Omdat Bramal het spel al had afgefloten vlak vóórdat de bal in het net belandde, kon de VAR niet meer ingrijpen.

De woede bij Aston Villa was groot en dat viel op basis van de televisiebeelden te begrijpen: Rogers trapte de bal niet uit de handen van Bayindir, maar tikte de neergevallen bal simpelweg voorbij de keeper. Met name Emery was buiten zinnen: de Spaanse trainer achtervolgde Bramal nadat de wedstrijd was afgelopen richting de catacombe om daar verhaal te halen. The Athletic meldt dat Aston Villa inmiddels een officiële klacht bij de Engelse scheidsrechtersbond heeft ingediend tegen Bramal.