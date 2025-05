Henry komt met héél ander geluid over kwakkelend Manchester United

Thierry Henry heeft het opgenomen voor Manchester United in een vergelijking met ‘zijn’ club Arsenal. De Franse oud-voetballer vertelt in de podcast Stick to Football dat hij een scheve verhouding ziet in de beeldvorming tussen de twee clubs, als het aankomt op het spelen van finales.

Arsenal gooide dit seizoen hoge ogen in zowel de Premier League als de Champions League. Lange tijd was de club uit Noord-Londen de enige concurrent van Liverpool in de Engelse titelstrijd. Uiteindelijk werd de ploeg van Arne Slot met tien punten voorsprong kampioen. In de Champions League wist Arsenal de halve finale te bereiken, door Real Madrid op spectaculaire wijze uit te schakelen in de kwartfinale.

LEES OOK: Amorim wijst basisspeler Man United de deur

Artikel gaat verder onder video

Toch overheerst bij clubicoon Henry niet de positiviteit, als hij over Arsenal begint in de podcast: “Ik zeg niet dat ik teleurgesteld ben in Arsenal, maar het is normaal dat mensen zich afvragen wat het team nu doet.” Henry trekt de vergelijking met een zeer kwakkelend Manchester United, dat als vijftiende eindigde in de Premier League.

"Arsenal heeft de afgelopen drie jaar in een situatie gezeten waarin ze op zijn minst een beker hadden moeten winnen of een finale hadden moeten halen”, verzucht de voormalige aanvaller. “Manchester United heeft de afgelopen vijf jaar in vijf finales gespeeld, het United waar iedereen om lacht, terwijl Arsenal in de laatste drie jaar nog niet eens één finale heeft gehaald."

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 FC Barcelona krijgt slecht nieuws uit Manchester in jacht op felbegeerde verdediger 🔗

👉 Clubicoon Real Betis duidelijk: 'Ik zorg voor de auto als Antony ontvoerd moet worden' 🔗

👉 Grote zomeraankoop voor United op komst: ‘Laatste details worden besproken’ 🔗

👉 Man United ziet 'nieuwe Jude Bellingham' bij Ajax en roert zich 🔗

👉 Schok in Engeland: 'Onana dwingt Man United om iets te doen wat al 80 jaar niet gebeurde' 🔗