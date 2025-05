Amorim wijst basisspeler Man United de deur

heeft geen toekomst meer bij Manchester United. Ruben Amorim heeft de Argentijn laten weten dat hij op zoek kan naar een nieuwe werkgever, zo weet The Athletic. De Portugees heeft zijn spelersgroep ook laten weten dat hij ook volgend seizoen voor de groep zal staan.

Het seizoen van Manchester United werd afgelopen woensdag officieel bestempeld tot een mislukking, toen in de finale van de Europa League met 1-0 werd verloren van Tottenham Hotspur. Na afloop van de wedstrijd gaf Amorim aan dat hij bereid was de club te verlaten, mocht dat de wens zijn van het bestuur.

Inmiddels is duidelijk dat Amorim ook volgend seizoen voor de groep zal staan in Manchester, zo heeft hij zijn spelersgroep duidelijk gemaakt. Nadat de Portugees de plannen voor zijn eigen toekomst mede had gedeeld, besloot hij zich ook tot Garnacho te richten. De oefenmeester maakte de buitenspeler duidelijk dat hij beter op zoek kan gaan naar een andere club.

Garnacho kon dit seizoen regelmatig rekenen op een basisplaats bij Manchester United, maar is niet helemaal tevreden over de hoeveelheid speeltijd die hij krijgt van Amorim. In de Europa League-finale kwam hij pas twintig minuten voor tijd in het veld, waar hij duidelijk niet gelukkig mee was. “Ik speelde elke Europa League-wedstrijd voor het team en vandaag krijg ik maar twintig minuten. Ik ga van de zomer genieten en dan kijken wat er gaat gebeuren”, uitte Garnacho na de wedstrijd zijn onvrede. Naar verluidt hebben Amorim en Garnacho al langer een moeizame relatie, waardoor de trainer heeft besloten dat het beter is om afscheid van hem te nemen. Of er interesse voor de twintigjarige is, is niet duidelijk.

